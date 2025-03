Major League Baseball: ¡Regresa el Rey!

Con 14 mexicanos en los rosters del Opening Day (incluidos representantes mexicanos en el Clásico Mundial de Beisbol), dos menos que el año pasado (13 por ciento), comienza hoy la temporada 2025 de la Major League Baseball.

En 2024, además de los 16 que iniciaron, 21 tuvieron actividad en al menos un juego. En los últimos cinco años el promedio fue de 22.6, y en 2022 se registró el mayor número en dicho periodo (25).

Dentro del grupo destacan elementos como el tercera base Isaac Paredes, el mejor bateador nacional en el pasado reciente y refuerzo de los Astros de Houston, exjugador, en 2024, de los Rays de Tampa Bay y los Cubs de Chicago.

De igual manera, el catcher sonorense Alejandro Kirk, titular y recién renovado con los Blue Jays de Toronto (cinco años y 58 mdd), se perfila como uno de los grandes protagonistas. Con un llamado al Juego de Estrellas, es considerado uno de los mejores en términos ofensivos y defensivos.

Debido a su enorme talento, los hermanos Urías se han afianzado en diferentes equipos en las Ligas Mayores. Ramón va a continuar como tercera base con los Orioles de Baltimore; Luis, por su parte, encara su debut como infielder de los Athletics.

Randy Arozarena enfrenta su primera temporada completa con los Mariners de Seattle, después de una muy destacada trayectoria con los Rays de Tampa Bay.

Nacidos en los Estados Unidos pero con sangre mexicana, sobresalen Jarren Duran (Red Sox de Bos-

ton), Alek Thomas (D-backs de Arizona), Jeremiah Estrada (Padres de San Diego) y Taijuan Walker

(Phillies de Philadelphia).

Javier Assad se consolidó en la rotación de los Cubs de Chicago, sin embargo, por lesión, no estará en el Opening Day. José Urquidy (Tigers de Detroit), Alex Verdugo (Braves de Atlanta), Joey Meneses (Mets de Nueva York), Tirso Ornelas (Padres) y Marcelo Mayer (Red Sox) pueden jugar en algún momento de la campaña.

32 mexicanos participaron en el Spring Training.

OPCIÓN

Julio Urías (suspendido) puede fichar en julio.

LÍDER

Los Dodgers de LA son los favoritos al título.

19 nacionales han debutado en la MLB desde 2020.

CAMBIO

Los Athletics van a jugar en Las Vegas en 2028.

72 home runs registra Isaac Paredes en su carrera.

92 años del primer mexicano en Las Mayores.

JUEGOS PARA HOY



13:05 / ESPN

Brewers vs. Yankees



13:05 / Sky Sports

Orioles vs. Blue Jays



14:05 / Sky Sports

Red Sox vs. Rangers



14:10 / Sky Sports

Phiillies vs. Nationals



14:10 / Sky Sports

Braves vs. Padres



14:10 / Sky Sports

Pirates vs. Marlins



14:10 / Sky Sports

Giants vs. Reds



14:10 / Sky Sports

Guardians vs. Royals



14:10 / Sky Sports

Angels vs. White Sox



14:10 / Sky Sports

Mets vs. Astros



14:15 / Sky Sports

Twins vs. Cardinals



17:10 / ESPN

Tigers vs. Dodgers



20:10 / Sky Sports

Cubs vs. Dbacks



20:10 / ESPN

Athletics vs. Mariners