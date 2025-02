La Casa de los Famosos All Stars: así quedaron conformadas las tres habitaciones fuego, agua y tierra

Este martes 4 de febrero luego de varias semanas de mucha incertidumbre, por fin se estrenó “La Casa de los famosos All Stars” en donde 23 estrellas que vimos en ediciones anteriores se reúnen nuevamente algunos con los de su misma temporada y otros más se conocerán por primera vez.

Durante la noche de estreno de “La Casa de los famosos All Star” se vivió de todo, pues, el público pudo ver la primera pelea de la temporada, protagonizada por Niurka Marcos y Manelyk González, además, también se dieron a conocer cómo quedaron conformados los cuartos, en esta edición son tres: Fuego, Agua y Tierra.

¿Cómo quedaron conformados los tres cuartos en LCDLF All Stars?

Tras una noche llena de emociones, los 23 participantes se enfrentaron al azar para que se conformarán los cuartos de esta temporada, en esta ocasión los capitanes de cada cuarto (hay dos por por equipo) sacaban de una tómbola una pelota si esta era del color que pertenecía a su equipo podían elegir al compañero que deseaban que se integrará a ellos, si salía de otro color, elegían al famoso que se iría a otra habitación.

Debido a lo anterior fue así que quedaron conformados los tres cuartos:

Cuarto Fuego: Carlos y Aleska (capitanes), Valentina, Diego, Paty, Nacho y Julia.

Cuarto Agua: Erubey y Paulo (capitanes), Caramelo, Niurka, Luca, Lupillo y Rey Grupero.

Cuarto Tierra: Uriel y Manelyk (capitanes), Alejandra, Zerboni, Adame, Dania y Laura.

Cabe señalar que Rosa y Varo no fueron seleccionados por ninguno de los cuartos por lo que “La Jefa” les tuvo preparada una sorpresa y esta fue que ganaron la inmunidad durante dos semanas, además que podrán dormir en la recámara que ellos quieran, sin embargo, no podrán revelar a sus compañeros que no serán nominados durante dos jueves consecutivos.

¿Quiénes son los participantes confirmados de LCDLF All Stars?

Este martes 4 de febrero por fin dio inicio el reality show más esperado pues seguidores de La Casa de los Famosos aseguran que esta edición “All Stars” reúne a los más polémicos de todas las ediciones por lo que esperan que cada día esté lleno de tensiones y sobre todo que haya mucho contenido.

Debido a lo anterior es que, finalmente se dieron a conocer a los 23 participantes confirmados de La Casa de los Famosos All Stars.

Paty Navidad Salvador Zerboni Julia Gama Luca Onestini Uriel del Toro Erubey de Anda Laura Bozzo Carlos Cruz 'Caramelo' Carlos Chávez Nacho Casano Aleska Génsis Valentina Valdarrama Alejandra Tijerina Alfredo Adame Rey Grupero Diego Soldano Rosa Caifa Dania Méndez Paulo Quevedo Manelyk González Varo Vargas Lupillo Rivera Niurka Marcos

