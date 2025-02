Apio exhibe los problemas de dinero que enfrenta Lolita Cortés: "Pobre, la verdad" | VIDEO

La rivalidad entre Apio Quijano y Lolita Cortés sigue dando de qué hablar, sobre todo ahora que el cantante grabó un video para enviarle un contundente mensaje la jueza de "La Academia". El exparticipante de "La Casa de los Famosos México" aseguró que fue la última vez que habló del tema.

Fue hace unas semanas cuando Apio Quijano se convirtió en tendencia en redes sociales después criticar un video que exhibía a Lolita Cortés cantando. El exintegrante de "Kabah" aseguró que "La Jueza de Hierro" no lo hizo de la mejor manera, lo que fue respaldado por usuarios en redes sociales.

Ante esta situación Lolita Cortés, jueza de "La Academia" y de "Las Estrellas Bailan en Hoy", fue cuestionada por la prensa y aseguró que Apio Quijano no tiene talento ni para cantar ni para bailar. La actriz de teatro cuestionó la trayectoria del cantante.

Después de las declaraciones de Lolita Cortés, Apio Quijano subió un video en redes sociales para responderle a la jueza de "La Academia". El cantante aseguró que ha conseguido triunfar a pesar de no ser la personas más virtuosa como aseguró la experta en teatro.

"Soy feliz con lo que tengo, con lo que la vida me dio. Uno tiene más mérito cuando no tienes, no eres tan virtuoso, pero logras ser exitoso", dijo.

La parte más controversial del video del exparticipante de "La Casa de los Famosos México" fue cuando dijo que le llegaron varios comentarios que aseguran que Lolita Cortés atraviesa por una fuerte crisis financiera. El cantante aseguró que no sabía de este problema.

En este sentido, Apio Quijano explicó que es muy triste que Lolita Cortés no tenga dinero. En un fuerte mensaje detalló que la jueza nunca ha tenido clase y actualmente no tiene la mejor voz, pero quedarse sin dinero si es un tema que le genera bastante preocupación. Invitó a los fans de Lola Cortés a que la apoyen en el teatro.

"Muchos comentarios que vi de que no tiene dinero. Yo no sabía que no tenía dinero, sabía que no tiene clase porque nunca la tuvo y voz ya no la tiene, pero dinero. Pobre, la verdad es que difícil", explicó.