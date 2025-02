Las surcoreanas de Aespa regresaron a la CDMX

Con una ola gigante de luces de diferentes colores que iluminaba el Palacio de los Deportes a las 20:04, el tema “Drama”, daba inicio a una noche llena de gritos y lágrimas de uno de los fandoms más entregados de la industria musical, los seguidores de Aespa quienes regresaron a la CDMX, con su tour SYNK: PARALLEL LINE.

Con los cánticos y aplausos del público, apenas se podían escuchar las voces de las cantantes. Y esto se confirmó cuando más tarde, las integrantes dijeron que México, es el país que más trajo energía a la gira. Siguieron con “Black Mamba”, y los gritos de miles de personas se unificaron en un sólo sonido, para refrendar el gusto por el K-pop. Se escucharon también “Supernova”, “Spicy”, y “Wiplash”, las cuales la audiencia cantó con emoción.

Karina, Winter, Giselle y Ningning no decepcionan en vivo, haciendo al espectador parte del show. La agrupación tiene la característica de usar visuales muy llamativos en sus videoclips, y en el concierto impresionan los juegos de luces, el trabajo de cámaras, bailarinas y las animaciones en las pantallas gigantes.

Karina, Winter, Giselle y Ningning en Palacio de los Deportes

FOTO: Cortesía

Poco antes de cerrar la magistral presentación, cantaron “Next Level”, para un público entregado a más no poder. Aunque toda la sección superior del Palacio estaba cubierta con un telón negro debido a que no llenaron el recinto, el lugar estaba totalmente encendido.

Revelan lineup para SMTOWN LIVE 2025

Al finalizar el concierto, se anunció la alineación para un festival de kpop en el Estadio GNP Seguros, en donde se encontrarán SUHO of EXO, Chanyeol CHANYEOL of EXO, Red Velvet, NCT 127, Way V, RIIZE, Aespa, entre otros. La fecha para este evento será el 9 de mayo.

