Gobierno de Naucalpan promulga el bando municipal 2025, fortaleciendo la justicia social y los derechos humanos

En el marco del 108 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Gobierno de Naucalpan promulgó el Bando Municipal 2025, un instrumento normativo que garantiza los derechos y obligaciones de la ciudadanía, fortalece la justicia social y protege los derechos humanos.

Durante el evento realizado en el Parque La Hormiga, el Presidente Municipal, Isaac Montoya Márquez, acompañado del Subsecretario de Desarrollo Municipal, César Faz Ruelas, en representación de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez; integrantes del Cabildo y vecinos de distintas comunidades, destacó que este ordenamiento es fundamental para la vida orgánica y administrativa del municipio, además de estar armonizado con el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal.

“El Bando Municipal 2025 establece la austeridad republicana como base de la administración y contiene ordenamientos en materia ecológica, desarrollo económico, bienestar social, desarrollo urbano, servicios públicos, derechos humanos y justicia cívica. Además, respeta plenamente los derechos de todas y todos los naucalpenses”, afirmó el alcalde.

Foto: Gobierno de Naucalpan

Entre las modificaciones más relevantes, destacó la reducción del tope máximo de multas, que pasará de 100 a 50 UMAS, corrigiendo una medida que anteriormente afectaba directamente a la ciudadanía.

El alcalde reafirmó el compromiso de su gobierno con los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, asegurando que su administración trabaja en las calles y colonias, promoviendo la participación ciudadana a través de las Asambleas del Pueblo.

“En nuestro gobierno, primero van los últimos. Aquí se recuerda a los olvidados y se da visibilidad a quienes siempre fueron invisibles. No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre”, enfatizó.

Asimismo, Montoya Márquez subrayó que las modificaciones al Bando Municipal reflejan una visión global para la transformación de Naucalpan, con un enfoque progresista y de justicia social.

“Hoy gobernamos desde donde habitan las mayorías, rescatando Naucalpan fase por fase, etapa por etapa. Este municipio lo construimos día a día con dedicación y esfuerzo”, expresó.

Como parte del acto, se entregaron ejemplares del Bando Municipal 2025 a funcionarias y funcionarios así como a representantes de diversas localidades.

Sigue leyendo:

Juan José Sierra: “Yo creo que ya estamos en la nueva renegociación del T-MEC”

Mujer arroja a un anciano por la escalera para robarle y termina muerta | VIDEO