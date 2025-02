Daniela Martel denunció violencia doméstica antes de su desaparición, revela Fiscalía de San Luis Potosí

Tras afirmar que a finales de esta semana dará a conocer los resultados de ADN a los restos óseos encontrados el 17 de enero en una parcela del municipio de Zaragoza y si corresponden o no a Daniela Martel Orozco, desaparecida desde el 6 de enero en la capital de San Luis Potosí, la titular de la Fiscalía General del Estado, María Manuela García Cázares reveló que días antes de su desaparición, la conductora de InDriver habría denunciado violencia doméstica.

"Tenemos una denuncia de ella presentada los primeros días de enero por violencia familiar, ella no la presentó de manera personal sino a través de una persona que no regresó a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Familia, pero era de violencia, no de privación de la libertad", expuso en conferencia de prensa en la sede de la Fiscalía potosina.

Sobre los restos humanos encontrados calcinados cerca de donde fue reportado el hallazgo del vehículo quemado con el que Daniela se desplazaba al momento de su detención, mencionó que el grupo multidiscplinario continúa por determinar la identidad de la víctima, lo cual ha sido tardado debido a que el cuerpo fue diluido en ácido, pero perfiló que a finales de esta semana estará concluido el estudio genético y sabrán si se trata de Daniela Martel o de otra víctima.



FOTO: FGE

Exmarido, su pareja y la venta de drogas, las pistas clave de su desaparición

Manuela García confirmó que siguen vigentes las tres líneas de investigación manejadas desde el inicio: El exmarido, su pareja al momento de la desparición y la venta de drogas.

Así mismo, que se encuentran vinculadas a proceso las tres personas detenidas durante el cateo a una supuesta casa de seguridad donde estuvo privada de la libertad Daniela y por hechos de tránsito de la pareja la mujer, Paloma "N" fue candidata por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Zaragoza y aseguró que sí tienen que ver con la desaparición de Daniela.

#FGESLP | Fiscal General informa avances sobre la búsqueda de Daniela Martell.



Más información: https://t.co/qI7jQ3xPPH pic.twitter.com/zWN7tJadSP — Fiscalía San Luis Potosí (@FiscaliaSLP) February 5, 2025

La fiscal potosina tambien reveló que el juez del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Comunicación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones con sede en la Ciudad de México les permitió diez días para la extracción de toda la información de teléfonos móviles y videocámaras asegurados durante los cateos y de las tres personas detenidas, para establecer una línea del tiempo exacta con los lugares donde fue llevada Daniela Martel mientras estuvo privada de su libertad y quienes hayan participado.

Sigue leyendo:

Hombre se pierde con su embarcación a 1000 metros mar adentro; envían drones y logran rescatarlo VIDEO

Coca Cola abre VACANTES DESDE CASA, ofrece sueldo competitivo, fondo de ahorro y aguinaldo

edg