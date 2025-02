Galilea La Salvia y Ana Ortiz, orgullo latino

Para Galilea La Salvia y Ana Ortiz, quienes tienen raíces latinas, es importante que las producciones anglosajonas cada vez integren y muestren a personas con estos orígenes para dar mayor calidad al proyecto y mostrar tal cual son las calles en Estados Unidos. Las actrices forman parte del elenco de “Goosebumps : The Vanishing”.

“Lo que me encanta de esta serie es que ninguno de los personajes cae en estereotipos y eso es muy importante para mí, porque cuándo los hay, no es una buena historia, pues no es real. Entonces eso fue algo muy importante, y cuando leí el guion, me di cuenta que era un proyecto de calidad. Qué a los escritores les importaban sus personajes y representaban la diversidad en la pantalla, eso es increíble”, dijo La Salvia.

La serie narra la vida de los “Cece” y “Devin”, hermanos mellizos que pasarán el verano con su padre “Anthony”, al que da vida David Schwimmer, en un distrito de Nueva York. Recién llegan y descubren una amenaza latente que desencadena varios eventos de terror y que destapa el caso de la desaparición de cuatro chicos, 30 años antes. Galilea interpreta a “Frankie”, el interés amoroso de “Devin” y Ana a “Jen”, una policía que fue gran amiga de “Anthony”.

Ortiz también destacó la certeza de los escritores de no crear estereotipos, lo cual manda un mensaje importante a los jóvenes para que se sientan orgullosos de lo que son y vean caras iguales a las de ellos en las pantallas.

ENTRAN AL TERROR

Otro punto que las atrapó de este proyecto es el género, ya que es la primera vez que ambas hacían terror y trabajaban con efectos especiales, lo cual fue toda una aventura, “nos encantó porque además es un género muy físico y realmente sientes que estás dentro de la historia con tanto efecto”, contó Galilea.

La serie está basada en los libros de R.L. Stine, una serie de antologías de las que se han tomado distintas historias para cada temporada. Esta nueva entrega ya está disponible en Disney Plus.

Trabajar con David Schwimmer fue otro sueño cumplido para ambas.

Además, les encantó lo amable y profesional que es el actor de “Friends”.

