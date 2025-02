Firma SEP y Gobierno del Estado de México convenio de colaboración en materia de alfabetización

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), y el Gobierno del Estado de México, firmaron un convenio de colaboración para alfabetizar 150 mil mexiquenses en 2025, y declarar a la entidad como territorio libre de analfabetismo.

Durante el acto y al firmar como testigo de honor este acuerdo, junto con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo afirmó que compartir el poder de la palabra escrita es una responsabilidad de todas y todos como sociedad, porque aprender a leer y escribir permite a las personas tomar conciencia de su lugar en el mundo y asumir su rol en la historia.

“El lenguaje escrito nos permite plasmar nuestra realidad para luego observarla objetivamente con conciencia y pasar a la acción para transformar. La alfabetización es una de las formas más eficaces de cultivar y demostrar la capacidad del pensamiento analítico y crítico; de darle sentido al mundo que nos rodea e inspirar nuestras acciones”, expresó.

Delgado Carrillo mencionó que la alfabetización es la base de la educación, de la identidad y de la diversidad cultural, porque permite comprender mejor al otro, entender lo que nos hace diferentes; sentir empatía, compasión y solidaridad.

Se apoya a personas jóvenes y adultas en el aprendizaje de la lectura y la escritura

La gobernadora Delfina Gómez invitó a todos los servidores públicos a participar en esta noble jornada de alfabetización. FOTO: Especial

El titular de la SEP recordó que hace más de 100 años, José Vasconcelos formó misiones culturales para alfabetizar a las y los mexicanos, ya que sólo uno de cada cuatro habitantes sabía leer y escribir.

Señaló que, en el segundo piso de la Cuarta Transformación encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, se retomó esa voluntad política y como parte de la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, se apoya a personas jóvenes y adultas en el aprendizaje de la lectura y la escritura, saldando la deuda social que se tiene con los sectores históricamente marginados.

“Sabemos que la alfabetización es una puerta para mejorar la calidad de vida, acceder a la riqueza del conocimiento humano y contribuir a la inclusión social”, enfatizó.

Finalmente, el titular de la SEP, recordó la creación de un nuevo modelo de asignación para la Educación Media Superior, impulsado por la mandataria federal, con el que se elimina el examen de la Comipems que, durante años, determinó el futuro de las y los jóvenes; estigmatizó la oferta educativa de ese nivel, e influyó negativamente en la vida de las y los estudiantes.

“Los derechos no se concursan, no se someten a examen, no tienen que ver con los méritos. Los derechos se ejercen con plena libertad y justicia”, subrayó.

Se trabaja por la educación como un derecho, no como un privilegio

La educación es esencial para erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y construir un entorno de paz, afirmó Delfina Gómez. FOTO: Especial

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez afirmó que, junto con la Presidenta Claudia Sheinbaum, trabaja por la educación como un derecho, no como un privilegio, por ello, refrendó su compromiso con la campaña “El Poder de Alfabetizar”, que erradica el rezago educativo de 150 mil mexiquenses en este 2025.

Destacó que cuenta con el respaldo de dependencias federales, estatales, municipales y voluntarios comprometidos con la educación, la cual es esencial para erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y construir un entorno de paz, acorde a la República Educadora, Humanista, y Científica, que da continuidad a la Nueva Escuela Mexicana.

La gobernadora Delfina Gómez invitó a todos los servidores públicos a participar en esta noble jornada de alfabetización, para ayudar a más mexiquenses a ejercer el derecho a la educación, por ello, anunció la apertura de un aula de alfabetización dentro de Palacio de Gobierno para quienes no saben leer ni escribir, recordando que es la casa del pueblo.

Se avanza en el combate del analfabetismo

La SECTI, en coordinación con el INEA y SEIEM, reforzará las acciones para atender a personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. FOTO: Especial

El director general del INEA, Armando Contreras Castillo, afirmó que el desarrollo de México llegará hasta donde llegue su educación, por lo que para que el país alcance el bienestar, es necesario que el principio de primero los pobres también se aplique en la educación.

Comentó que se trabaja prioritariamente para avanzar en el combate del analfabetismo para presentar a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resultados, con el fin de que en 2026 levante la bandera blanca y declare a nuestro país territorio libre de analfabetismo.

Informó que en los 43 años del INEA se han atendido a más de 31 millones de personas, pero aún existen 27 millones de personas mayores de 15 años en rezago educativo; 4 millones no saben leer ni escribir, más de 6 millones que no concluyeron la primaria y más de 16 millones la secundaria.

Expuso que el rezago educativo está presente en los 125 municipios del Estado de México, en donde cerca de 350 mil personas no saben leer ni escribir, 854 mil no cuentan con la primaria y 2 millones 51 mil no culminaron la secundaria. De ellos, el 53 por ciento son mujeres. Por eso, este convenio que hoy se firma beneficiará a 150 mil mexiquenses en 2025, reiteró.

Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029

Por su parte el secretario de Educación Ciencia, Tecnología e Información estatal, Miguel Ángel Hernández Espejel, resaltó que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, establece como prioridad el proyecto “El poder de alfabetizar.” En este marco, la SECTI, en coordinación con el INEA y SEIEM, reforzará las acciones para atender a personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir con el apoyo de 20 mil mediadores comprometidos con la educación.

La maestra Karely Guadalupe Herrera Briones, quien colaborará como alfabetizadora, expuso que la campaña se basa en la unión de esfuerzos y bajo un solo ideal: la educación para los que habían sido olvidados. Dijo que la lectura es la puerta abierta al conocimiento y a valores que enriquecen el alma. La escritura es un excelente medio para comunicarse y expresarse, es arte. Por eso, leer y escribir no se les debe negar a nadie.

