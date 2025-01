Entre nostalgia y recuerdos, Ventaneando celebra 29 años en la televisión mexicana

Ventaneando, el programa por excelencia de espectáculos ha celebrado un aniversario más, pues este 22 de enero de 2025, desde las instalaciones de TV Azteca Ajusco se llevó a cabo uno de los programas más importantes en los últimos años, ya que se celebraron los 29 años de este gran programa conducido por Pati Chapoy.

El proyecto se estrenó un 22 de enero de 1996 y desde entonces se ha convertido en el programa más representativo en televisión sobre el periodismo de espectáculos y el mundo de la farándula, ganándose además el corazón de muchas personas que han crecido con este programa.

Este estilo podrá gustarte o no, pero son 29 años ininterrumpidos dando cátedra en la televisión, sobre el mundo de la farándula. Con sus polémicas, aciertos, errores y sus momentos divertidos, se han posicionado de tan buena manera que la palabra “espectáculos” no podría ir sin “Ventaneando”.

La alineación ha tenido estrellas por todos lados, quedando en el corazón de las personas personajes como Pati Chapoy, Pedro Sola y Daniel Bisogno, teniendo participación de conocidas personalidades como Mónica Castañeda, Linet Puente y Ricardo Manjarrez dominando el mundo de la farándula televisiva.

Con la celebración de esta gran hazaña El Heraldo de México tuvo la oportunidad de visitar el set tan icónico de Ventaneando, donde además tuvimos la oportunidad de platicar con Pati Chapoy, Pedro Sola y todo el roster de integrantes en el famoso programa de televisión que sigue atrayendo a los mexicanos.

Y es que al finalizar su programa de este 22 de enero del 2025, Pati Chapoy y los integrantes de Ventaneando, nos dieron la oportunidad de platicar sobre diversos temas, uno de ellos la importancia de este programa y las dificultades de seguir con el periodismo de espectáculos.

View this post on Instagram

Uno de los datos más importantes de este evento, fue que el programa nació en 1996, toda una vida para las nuevas generaciones y en mi caso, con 24 años de edad así como muchos otros, nacimos en un mundo en el que Ventaneando ya es sinónimo de espectáculos, por ello, decidimos preguntarle a Pati Chapoy acerca de las dificultades de este trabajo.

“Los obstáculos que nos presenta la vida permanentemente y depende de ti cómo los vas sorteando. Obviamente, uno de los principales obstáculos que tuvimos al inicio del programa, es que la gran mayoría de los personajes del espectáculo trabajaban en Televisa y no nos querían dar información”, comentó Pati Chapoy.

En este casó la periodista y líder de Ventaneando, habló sobre un caso puntual que sucedió en el inicio del programa, pues afirmó que Daniela Romo tuvo un altercado con Ventaneando y con Atala Sarmiento, pues ella no quería darle la entrevista a Ventaneando, mencionando además que eso es ahora historia.

“Por ejemplo, en el caso de Atala Sarmiento, Daniela Romo le aventó el micrófono, porque no quería hablar con ella, para nuestro programa. Eso ya es historia”, agregó Pati Chapoy.

Más allá de ser ese programa sinónimo de la farándula, en el evento pudimos ver cómo es que se humaniza una de las periodistas más importantes de México, quien con más de 30 años en el mundo de la labor periodística se ha consagrado para volverse una leyenda de los medios.

En el evento también pudimos ver un poco como es su relación con Pedro Sola, quien además afirmó que después de su madre, la figura femenina más relevante de en su vida ha sido Pati Chapoy, recordando que el conductor ha sido su mano derecha junto a Daniel Bisogno quien también se hizo presenta en el tan afamado programa de TV Azteca.

“Para mí, Ventaneando, ha sido lo más grande que me ha pasado, él, poderles divertir, gracias, mi corazón se inunda de alegría estos 29 años al aire y los que nos faltan”, dijo Bisogno en llamada telefónica.

Y es que, así como la famosa conductora, Rosario Murrieta también mencionó que, así como las audiencias merecen calidad informativa, a cuestas de la molestia de las celebridades, hay secretos que se quedarán bajo llave para siempre y Pati Chapoy es la única que la resguarda.

“Lo que sí les tengo que decir es que hay un cajón con llave y la llave la tengo guardada, y no vamos a soltar información que sea delicada, no nada más del personaje como tal, sino las personas que están involucradas. Tenemos acceso a información que les parecerá inaudito, pero seguramente ustedes lo saben, está bajo llave y yo tengo la llave y no la voy a soltar. Tengo una copia y tampoco se las voy a dar“, agregó Pati Chapoy.