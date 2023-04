Maribel Guardia relató el momento exacto en que se le apareció su hijo Julián Figueroa: "Me abrazó"

Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia, falleció el pasado domingo 9 de abril, hasta ahora la actriz ha dado pocas declaraciones a la prensa, pero fue a su llegada al teatro para reincorporarse a la obra "Lagunilla mi barrio", que la también cantante relató el momento exacto en que se le apareció su primogénito, quien la abrazó en repetidas ocasiones dejándola más tranquila y en paz.

Guardia ha mostrado una gran fortaleza, y aunque ha causado sorpresa para muchos de sus allegados, la actriz decidió regresar a trabajar antes de lo esperado, por lo que este viernes los medios la captaron a su llegada al teatro, momento en el que relató la experiencia que tuvo con su hijo fallecido, algo que anteriormente ya había revelado a través de las respuestas para algunos de sus seguidores en redes sociales.

En las redes sociales del programa "Hoy" se compartió un video que fue captado a la llegada de Maribel a la obra, y ante los micrófonos contó: "Tuve una experiencia increíble, estaba en el rosario de Julián, y cerrando los ojos empecé a rezar y rezar, y en eso vi a Julián. Les quiero contar esta experiencia para todos los que me están viendo que han perdido a un ser querido, porque fue algo que transformó en ese momento el dolor que tenía tan grande",

"Lo vi llenó de luz, con una sonrisa increíble, me abrazó, y cuando me abrazó sentí toda la luz y la felicidada que él sentía, que dije: 'Dios mío, es que de aquí soy', y no porque me quisiera quedar ahí con él, si no porque sentí que de ahí somos, que venimos de la luz. Julián me abrazó como tres veces, se veía pleno, llenó de luz", relató Maribel.