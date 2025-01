Natasha Cubria, actriz de “La Rosa de Guadalupe”, revela que sufrió bullying en la preparatoria

Cada vez surge mayor información para combatir el bullying en las escuelas sin importar el nivel de los estudiantes, pero aún surgen testimonios de quienes han sido víctimas del acoso escolar haciendo cada vez más ruido gracias a las redes sociales donde alzan la voz. Tal y como ocurrió con la actriz Natasha Cubria, quien recordó los malos tratos que recibió tanto de sus compañeros como de la directora en el plantel en el que estudió la preparatoria.

Fue a través de su cuenta de TikTok en la que la actriz de "La Rosa de Guadalupe" compartió su testimonio y señaló que había elegido la escuela gracias a que ésta le permitió formar una dinámica de estudio que le permitiera continuar con su trabajo ante las cámaras. Sin embargo, el rechazo de sus compañeros fue inmediato y con el tiempo esto afectó su rendimiento en la escuela por los proyectos de los que era excluida.

La actriz, de 19 años de edad, indicó que al inicio recibía cumplidos de las autoridades escolares y sus profesores por su compromiso en la escuela aún cuando tenía muchas faltas debido a su trabajo. Sin embargo, esto le generó conflictos con otros estudiantes que mostraron rechazo hacia ella, incluso de quienes en algún momento consideró sus amigos y, más tarde, de la propia directora.

“Empezaron mis compañeros a ignorarme (…) Empecé a sentir rechazo de la propia directora. No contestaba mis mensajes o cuando lo hacía me contestaba muy a fuerza, era obvio porque al inicio me decía ‘mi niña’ y cosas así como de cariño, a todos nos decía así no era nada más a mí, pero de repente ya no y a todas las personas sí, fue muy obvio su cambio de actitud conmigo. Cada vez que iba a la escuela la pasaba mal, me sentía muy incomoda y excluida, la verdad es que es el peor sentimiento que alguien puede sentir”, relató la actriz.