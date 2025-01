Las escenas eliminadas de "Chicas pesadas" que habrían cambiado por completo la historia

“Chicas pesadas” se ha convertido ya en un clásico de comedia del cine hollywoodense. Se estrenó en 2004 pero sigue siendo una de las películas más divertidas y famosas pero como toda cinta cinematográfica tiene algunas escenas que fueron eliminadas en la edición antes de que se estrenara en la pantalla grande. De este filme salieron a la luz algunas que de haber sido lanzadas el rumbo la historia habría cambiado por completo.

"Mean Girls" (su nombre original) se hizo increíblemente famosa por varias razones pero las más destacadas es que combinó el talento, el carisma de sus actores, su enfoque único en la vida adolescente y la forma en la que abordaron el bullying y la rivalidad entre mujeres y los estereotipos de belleza le debieron el gran éxito en taquilla.

Si ya la viste, sabes que cada personaje tiene una personalidad única y fácil de identificar, lo que permitió que muchas personas se sintieran conectadas con la película. La historia está centrada en la transición de Cady Heron interpretada por Lindsay Lohan a la vida escolar después de vivir por muchos años en África.

Al llegar al colegio se topará con algo nunca antes experimentado por ella, además conocerá a las otras protagonistas de la historia “Las plásticas” interpretadas por Regina George (Rachel McAdams), la líder de las populares, y Gretchen, Karen, quienes representan diferentes arquetipos adolescentes.

En las escenas eliminadas hay varias que eran sobre las trampas que Candy quería hacerle a Regina para hacerla quedar mal | Foto: YouTube Jihms

Escenas eliminadas de “Chicas pesadas” que habrían cambiado el rumbo de la historia

La parte que fue retirada de la película original que definitivamente habría cambiado el rumbo de la trama, es cuando Cady se encuentra con Regina en el baño mientras se lleva a cabo el gran baile de graduación. Ahí la plástica mayor le dice que ya no quiere a Aarón y que se ha percatado que está interesado en ella, por lo que hace una sutil metáfora como cuando ya no quería sus muñecas y se las querían dar a su prima.

“Chicas pesadas” tiene diversas escenas eliminadas, una de ellas es una broma que Cady le haría a Regina con la ayuda de su amigo, sin embargo, los planes salen mal y la broma recae en Karen. Otro momento muy particular que tampoco salió en pantalla es cuando va a una tienda con su mamá a buscar calzado y elige unas zapatillas algo que sorprende por completo a sus padres.

¿Dónde ver Mean Girls en 2025?

La película de "Chicas Pesadas" o Mean Girls está disponible en 2025 a través de las plataformas de streaming Prime Video, Paramount, Appley Google Play Películas. Definitivamente la debes de ver si has pasado todos estos años sin saber de qué trata y has escuchado las frases que ahí sale. Te aseguramos que te vas a pasar un rato divertido y reflexivo también.

Qué edad tenía Lindsay Lohan en Chicas Pesadas?

Lindsay Lohan quien da vida en la película a Cady Heron, una estudiante adolescente tenía 17 años de edad cuando protagonizó una de sus películas más famosas que sin duda alguna la lanzó al estrellato. Cuando la cinta debutó en Estados Unidos en abril de 2004, ella todavía no era un adulto, pues nació el 2 de julio de 1986. Lindsay tenía solo 17 años cuando la fama la alcanzó con Chicas Pesadas | Foto: Instagram @meangirls

