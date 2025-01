Raúl Velasco: ¿Por qué se dice que el conductor de “Siempre en Domingo” era gordofóbico?

Sin lugar a dudas Raúl Velasco fue la personalidad más relevante de la televisión mexicana de la segunda mitad del siglo pasado, sin embargo, el reconocido conductor también fue el más polémico y será precisamente de esta faceta del titular de “Siempre en Domingo” de la que hablaremos en esta ocasión pues te diremos por qué se decía que era “gordofóbico”.

A lo largo de su brillante carrera en televisión, Raúl Velasco se encargó de humillar a distintas celebridades en plena emisión en vivo por su forma de cantar, por su forma de vestir y en más de una ocasión exhibió a distintos artistas por su sobrepeso, lo cual, consideraba no era lo idóneo para los artistas que presentaba en “Siempre en Domingo”, no obstante, a más de dos décadas del fin del programa estas actitudes siguen siendo fuertemente criticadas.

Raúl Velasco era considerado como el hombre más influyente de la industria del espectáculo. Foto: Televisa

¿Por qué se decía que Raúl Velasco era Gordofóbico?

Isabel Lascurain, integrante de “Pandora”, ha revelado en distintas entrevistas que Raúl Velasco le llegó a pedir de forma directa que bajara de peso, de lo contrario no le permitiría presentarse en “Siempre en Domingo”, incluso, aseguró que en alguna ocasión el conductor le hizo una gran humillación pues le dijo que si no dejaba de comer no la dejaría subir al avión donde viajaba el elenco del programa.

Noticias Relacionadas Imelda Garza Tuñón destapa infidelidades de Marco Chacón a Maribel Guardia, tras ser denunciada por la actriz

En otra ocasión, Raúl Velasco tuvo como invitado a Chico Che en “Siempre en Domingo” y en pleno programa en vivo le dijo al tabasqueño que creía que había elegido su icónico vestuario con la intención de ocultar el tamaño de su panza y aunque el intérprete de “¿Dónde te agarró el temblor?” se mostró un tanto incómodo, no pudo hacer nada para defenderse pues el referido programa era una gran plataforma para su música y confrontar a su titular podría resultar negativo para su carrera.

Isabel Lascurain fue humillara por Raúl Velasco en más de una ocasión debido a su peso. Foto: Televisa

Tatiana también fue víctima de la “gordofobia” de Raúl Velasco pues la cantante refirió que luego de una presentación en “Siempre en Domingo” el conductor le envío los datos de un nutriólogo para que la ayudara a bajar de peso, lo cual, afectó psicológicamente a la cantante, quien pese a dicha situación señaló que el icónico presentador fue una pieza clave para que pudiera alcanzar el éxito.

¿Cuántos años duró al aire “Siempre en Domingo”?

“Siempre en Domingo” se mantuvo al aire por 29 años de manera ininterrumpida y durante las más de 1,400 emisiones del icónico programa conducido por Raúl Velasco desfilaron todo tipo de celebridades, además, dicho programa sirvió como plataforma de lanzamiento para cantantes, actores, comediantes y hasta para otros conductores.

Cabe mencionar que, las transmisiones del programa de Raúl Velasco también llegaron a distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos, por lo que gracias a todos estos elementos el icónico conductor figuró como una de las personalidades más influyentes de la industria del espectáculo de la época.

Sigue leyendo:

Imelda Garza Tuñón destapa infidelidades de Marco Chacón a Maribel Guardia, tras ser denunciada por la actriz

Daniel Bisogno confirma su regreso a "Ventaneando" y aclara su estado de salud