Pepe Aguilar vivió humillante momento de manos de Raúl Velasco y frente a Antonio Aguilar: "yo creo que ya le paramos aquí"

Uno de los programas más icónicos de la televisión mexicana es "Siempre en domingo", que por 28 años tuvo como conductor estelar a Raúl Velasco Ramírez, quien no dudaba en invitar a las grandes figuras del momento para que presentaran sus proyectos o cantaran ante la audiencia; sin embargo, el talento no era el único protagonista, pues el polémico presentador tenía una actitud que hoy no es del agrado de muchos y que llevó a pasar incómodos momentos a muchos famosos, entre ellos al gran Antonio Aguilar y a su hijo, Pepe Aguilar.

Ahora que el clan está en la mira de todo México por los escándalos relacionados a una de sus miembros, Ángela Aguilar, en redes sociales se ha recordado uno de los episodios del programa de Raúl Velasco y en el que estuvo como invitado Antonio Aguilar junto a su hijo Pepe, quien comenzaba con su carrera como cantante siguiendo los pasos de su padre, es decir, dentro del regional mexicano. Pero lo que ha llamado la atención es que el conductor humilló al intérprete frente a su padre, quien incluso "habló de más" para dejarle una gran lección al cantante de "Por mujeres como tú".

Se trata de un episodio en el que se escucha al conductor de "Siempre en domingo" asegurándole al Charro de México que en la vida no todo es bueno, pues hay momentos que no son del todo gratos y acto seguido le pidió a la producción que mostraran un video de 1988 en "Estrellas de los 90" y entonces apareció una grabación de Pepe Aguilar en su etapa como rockero, algo que le trajo un momento vergonzoso del que su padre se hizo parte contando más detalles de cómo vivió esta época de su vida.

"Llega y me dice muy formal: 'papá, quiero hablar contigo muy en serio. Yo no voy a ser charro, yo voy a ser rocanrolero'. Me dio una puñada en el corazón y dije, bueno mijito está bien, total que un día llega y me dice: 'papá, dejé el rock and roll porque no pegué en eso", dijo el esposo de Flor Silvestre.

Por esta publicación el video se volvió a hacer viral en 2024. (Foto: IG @la_camaleona_897)

En esa misma grabación junto a Don Raúl Velasco, Pepe Aguilar dejó ver lo mucho que fue humillado y avergonzado frente al público y principalmente frente a su padre. Pese a la incomodidad del intérprete de "Prometiste", el Charro de México echó más leña al fuego y contó detalles sobre esta aventura de la que dijo que se llevó a varios hombres rockeros a vivir a su casa y que incluso su hijo tenía la meta de sobrevivir con el dinero que ahorró desde niño, fue entonces cuando con incomodidad, Pepe Aguilar dijo:

"Yo creo que ya le paramos ahí", pero Antonio Aguilar descartó la idea porque la historia tiene un final "filosófico".

Después que Pepe Aguilar le confesó a su padre que no logró triunfar en el rock y de una regañada de Don Antonio Aguilar, él mismo confesó que su hijo le lanzó una respuesta que despertó las risas de todos. "Me dice, mira papá, yo me equivoqué tres años y tú te equivocaste cuatro porque tú hiciste 18 películas de catrín y no pegaste y me hubiera sentido muy defraudado si no me dejas hacer mi rock and roll, y eso le ha ayudado muchísimo porque es un talento musical mío", dijo.

Luego de esta conversación, llegó el turno de hablar de Pepe Aguilar, quien aseguró no se arrepiente de esta etapa, porque pese al fracaso realizó una gira con figuras como Caifanes y Neón; "fue una experiencia bonita", destacó antes de hacer la broma de que en lo económico la experiencia no fue la mejor. Finalmente, padre e hijo se apoderaron del foro y de las cámaras cantando "Tu traición".

La grabación tiene décadas existiendo, pero fue hasta hace a penas unas horas que volvió a aparecer en redes gracias a la cuenta de La Camaleona que recordó esta humillación y los internautas dejaron comentarios como: "mira Don Antonio Aguilar dejó que su hijo solito fuera y aprendiera la lección más no anduvo pagando para que la gente hablara bien de él", "siempre copiando la fórmula del papá y los abuelos, porque ellos mismos no pegan", "y ni de charro pegó tanto", "y a poco de charro sí pegó, solo recuerdo una canción de él", "y nunca pegó" y "o sea que es un rockero frustrado y si canta ranchero es para no morir de hambre".

