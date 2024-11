Fans de Majo Aguilar la bautizan como la "REINA del regional mexicano"

Majo Aguilar es una de las herederas de la dinastía Aguilar, su abuelo fue el famosos actor y cantante Antonio Aguilar y su abuela la actriz Flor Silvestre, personajes que dejaron huella en el cine y en la música regional mexicana. Por lo que ahora los elogios se han ido directamente a la joven cantante, a quien ya bautizaron como la “Reina del regional mexicano”, por su impresionante voz y presencia en el escenario.

Majo Aguilar se lanzó en la música ranchera hace aproximadamente cinco años, desde entonces, la cantante ha asegurado que ha construido su carrera sola y ha luchado por hacerse un espacio en el género. Después de este tiempo, la intérprete logró ganarse el corazón de los mexicanos y hoy es una de las consentidas del género, incluso hay quienes marcan una gran diferencia entre ella y su prima Ángela Aguilar.

En redes sociales, Majo Aguilar ha recibido comentarios positivos sobre su carrera destacando el talento que tiene para pararse en un escenario y cantar sus temas rancheros. Cibernautas afirman que tiene una gran presencia en el escenario y además porta con orgullo el traje ranchero libre de escándalos y polémicas, como le ha ocurrido a la hija de Pepe Aguilar.

Ángela no la ha pasado muy bien en los últimos meses, o al menos eso indican las tendencias en redes sociales, pues luego de confirmar su romance y matrimonio con Christian Nodal, la han señalado a ella de ser la tercera en discordia entre su marido y la expareja de él Cazzu, pero no solo eso Aguilar ha hecho algunos comentarios que no han agradado al público, como cuando mencionó que sentía un gran orgullo por ser Argentina a pesar de ser de nacionalidad estadounidense y tener orígenes mexicanos.

La joven cantante ha desempeñado su carrera en el género regional mexicano | Foto: @majo_aguilar

Bautizan a Majo Aguilar como la Reina del regional Mexicano y tunden a Ángela Aguilar

Majo Aguilar fue portada recientemente de una revista de sociales junto al hijo mayor de Alejandro Fernández Jr., ambos fueron destacados por promover la música regional mexicana, algo que los lectores aplaudieron, pues reconocieron el talento que ambos tienen, sin embargo, sobre Majo abundan los comentarios en los que aplauden que ella esté completamente dedicada a su música y la compararon con su Ángela Aguilar por estar envuelta en polémicas.

“Me encanta que le estén dando su lugar a Majo, de verdad canta hermoso”, “Lo mejor que dejó Don Antonio Aguilar”, “Felicidades ella sí es un orgullo”, “Para mí ella es la mejor, siempre con la frente en alto”, “Deberías enseñarle humildad a Ángela Aguilar”, “Eso, tu sí representas a México”, fueron algunos de los comentario que han dejado en su más reciente publicación de Instagram.

¿Cuántos años tiene Majo Aguilar?

María José Aguilar Carrillo más conocida como Majo Aguilar nació el 7 de junio de 1994, actualmente tiene 30 años de edad, nació en la ciudad de México y es hija de Antonio Aguilar Jr. Desde muy pequeña comenzó a involucrarse en la música pero años después se decidió por quedarse con el género ranchero, donde ha destacado hasta ahora.

Seguir leyendo:

Majo Aguilar comparte secretos de la familia Aguilar y fotografías inéditas

Majo Aguilar reacciona al nombramiento de su prima Ángela Aguilar como "la mujer del año", manda este mensaje