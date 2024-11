Majo Aguilar causa polémica al interpretar escena de infidelidad en “¿Quién es la máscara?”: ¿fue indirecta?

El episodio de ayer en “¿Quién es la máscara?” estuvo lleno de sorpresas, pues anoche no solo sería destapada una celebridad, sino dos. Este domingo fueron eliminados dos personajes, se trata de la streamer Samy Rivers quien le dio vida a la botarga “Maraña”, pero quien más sorprendió al quitarse la máscara fue “Pony”, que resultó ser la cantante Majo Aguilar.

La polémica ocurrió antes de este sorpresivo momento y es que, previo a que le quitaran la máscara, cada personaje debe dar pistas sobre quién podrían ser. Fue en uno de esos sketch, cuando Majo abordó la infidelidad, algo que fue asociado inmediatamente con su abuela Flor Silvestre y su abuelo Antonio Aguilar, pero también con su prima Ángela, quien se dice llevo una relación a escondidas con Christian Nodal antes de que formalizaran su relación.

Lo comentarios en redes sociales no tardaron en llegar cuando internautas asociaron lo mencionado en la escena con lo que ocurre actualmente con Nodal-Aguilar. A su vez, Majo hizo referencia al linaje sanguíneo que lleva y el honor que le debe al pertenecer a una de las familias más representativas de la música mexicana.

Cabe destacar que a algunos usuarios en redes sociales no les gustó que la intérprete hiciera referencias a su familia poniendo como tema la infidelidad, pero otros aseguraron que fue una indirecta para que quedará evidenciada al supuesto engaño de Ángela Aguilar y Christian Nodal a Cazzu.

Así fue el sketch de Majo Aguilar en el que se refirió a la infidelidad

Con la botarga de Pony puesta, Majo Aguilar interpretó el siguiente discurso: “Aunque mis padres jamás me lo reprocharon, viví una pasión a escondidas, fue tan divertido. Muchos me lo aplaudieron, además estaba programado para amarte. Sí somos almas gemelas, aunque eso significaba estar bajo los reflectores. Bajo mucha presión he estado muchas veces en mi vida, lo bueno es que tú siempre has estado ahí para acompañarme y recordarme y recordarme que la sangre no debe ser un peso sino tu mejor aliado”.

Tras la escena, Martha Higareda, una de las investigadoras rápidamente los asoció con una infidelidad: “ándale, almas gemelas o sea tuvo un amante”. Luego, para revelar que se trataba de ella, mencionaron que detrás del tierno caballito se encontraba una de las grandes promesas d la música mexicana, una mujer que llevaba en la sangre el talento de leyendas de la música.

¿Qué se sabe sobre la supuesta infidelidad de Flor Silvestre?

Flor Silvestre estuvo casada con Paco Malgesto pero debido a infidelidades del comediante ella le pidió el divorcio, sin embargo, se enfrentaron a una disputa legal por la custodia de los dos hijos que tuvieron en común. Fue durante esos años cuando conoció al famoso Antonio Aguilar pero mantuvo oculta su relación hasta que se formalizó su separación con su exesposo, motivo por el cual se dice que hubo un engaño por parte de la cantante, algo que ha sido desmentido a lo largo de los años.

