"Lo hago porque me gusta": Emiliano Aguilar, hermano de Ángela Aguilar, le manda mensaje a Cazzu | FOTOS

Hace unos días te informamos que Cazzu regresó a las redes sociales después de toda la controversia que ha surgido por su rompimiento con Christian Nodal y por desmentir las declaraciones de Ángela Aguilar. La cantante argentina subió varias imágenes de su nueva producción musical y junto a su hija, Inti.

Tras su vuelta a las plataformas digitales, Cazzu recibió un peculiar mensaje de Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar y hermano de Ángela Aguilar. No es la primera vez que el rapero le escribe a la ex Nodal, provocando rumores sobre el verdadero motivo por el que lo hace.

Después de que Ángela Aguilar se casó con Christian Nodal, la boda se celebró en julio pasado, Emiliano Aguilar se robó todos los reflectores por escribirle en Instagram a Cazzu. Ahora que la trapera volvió a Instagram el hijo de Pepe Aguilar hizo lo mismo e incluso se defendió de los señalamientos.

En su regreso a Instagram tras el escándalo de Nodal y Ángela Aguilar, Cazzu compartió varias imágenes y videos de su vuelta a la industria musical. La publicación no pasó desapercibida para Emiliano Aguilar, quien le comentó dos emojis que generaron un entretenido debate en los fans de la artista nacida en Argentina.

Resulta que un número considerable de internautas le preguntó a Emiliano Aguilar el motivo por el que comentaba las publicaciones de Cazzu. El hijo de Pepe Aguilar no se guardó nada y dijo que lo hacía pues disfruta de la música de Cazzu; además señaló que lo hace con respeto.

"Esto lo hago con todo respeto y porque me gusta su carrera, yo no anda insultando a la gente y no me meto con nadie", escribió.