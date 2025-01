Emilio Osorio reacciona al noviazgo de su hermana, Romina Marcos, con la doctora Laura Salazar

Romina Marcos y la doctora Laura Salazar se han convertido en una de las parejas favoritas de redes sociales, aunque la noticia ha dado de qué hablar al tratarse del primer noviazgo de la cantante con una mujer las muestras de cariño no se hicieron esperar por parte de sus fans y su familia. Tal y como lo demostró Emilio Osorio, quien habló sobre el tema puntualizando en el apoyo que existe en su familia y el gran amor que tiene por su hermana.

En diciembre pasado la hija de Niurka Marcos y la influencer, famosa por su contenido sobre sexualidad, hicieron público su romance dejando en shock a sus seguidores y, al parecer, a la familia de la cantante que ha revelado la manera en la que se enteraron de la noticia. Entre ellos Emilio Osorio, cuya cercanía con su hermana es tan grande que comparten la misma pasión por la música y han colaborado juntos, incluso, compusieron el tema para la boda de su hermano, Kiko.

Durante un encuentro con los medios retomado por De la Rosa TV para su canal de YouTube, Emilio Osorio fue cuestionado sobre el noviazgo de Romina con la doctora Laura Salazar y al instante mencionó el gran apoyo que existe en su familia. El cantante indicó que su hermana habló con ellos para hacerles saber que comenzaría una relación con Laura Salazar desde antes de compartirlo en redes sociales.

La también actriz, de 29 años de edad, indicó en entrevista para el podcast “Deko en vivo” que se identifica como lesbiana y no como una mujer bisexual. Además, mencionó que en sus relaciones anteriores con hombres había experimentado una fuerte ansiedad al tratar de expresar sus emociones, algo que no ocurre con la doctora Laura Salazar con la que se siente totalmente segura de poder decir lo que siente.

“A mis 29 años me estoy dando cuenta que soy lesbiana y mi círculo social, y mi red de apoyo, es increíble, he dejado ir a muchas personas también, pero sí me siento muy bendecida, de que, literalmente, a todas las personas a las que me acerqué y les dije: ´Soy lesbiana´, fue un ‘Ya lo sabía´, ´Me encanta´, ´Qué bueno´, ´Se te ve una luz en la cara´”,