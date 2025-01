Exnovio de Romina Marcos reacciona al romance con la doctora Laura Salazar: “Le deseo felicidad”

A finales de 2024, Romina Marcos dio a conocer que tiene un nuevo amor: la generadora de contenido que se presenta como la doctora Laura Salazar. En breve, el nuevo romance dio de qué hablar porque es la primera ocasión que la hija de la actriz y vedette cubana Niurka Marcos tiene un noviazgo con una mujer; sin embargo, la joven se muestra feliz y recibe el apoyo de sus seres queridos.

De hecho, ahora un exnovio de la hermana de Emilio Osorio reaccionó a la relación amorosa debido a que concedió una breve entrevista y el video es tendencia en TikTok. Se trata del actor Hussam Núñez, quien fue cuestionado para que diera su opinión y, sin dudarlo, compartió que se enteró de la nueva relación sentimental de Romina Marcos debido a que fue un “boom”.

“La verdad es que me voy enterando recientemente. No tengo contacto con ella y en redes tampoco es que nos seguimos; entonces, tampoco es como que me entero, pero, bueno, el tema ha sido de mucho boom y me llegó un rumor y me enteré”, compartió Hussam Núñez para explicar cómo se enteró de la relación de Romina Marcos con la doctora Laura Salazar.