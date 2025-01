Niurka Marcos reacciona al romance de su hija Romina con Laura Salazar y revela como le dieron la noticia

Este 2025 ha iniciado muy movido, sobre todo para Romina Marcos, cantante, actriz e hija de Niurka Marcos, pues la joven no solo ha estrenado un nuevo sencillo, sino también se encuentra disfrutando de su romance con la Doctora Laura Salazar quien ha ganado gran popularidad en Tiktok.

Romina, salió a confesar que había decidido darse una pausa de las relaciones heterosexuales y probar suerte, esta vez con una mujer, por lo que para ella todo esto es nuevo, sin embargo, Romi se muestra feliz y enamorada en redes sociales de su novia, la Doctora Laura Salazar. Quien también se encuentra muy feliz es Niurka Marcos, quien ya reaccionó ante esta nueva etapa que vive su hija.

Fue en entrevista exclusiva para Venga la Alegría que Niurka Marcos habló sobre el romance que vive su hija Romina Marcos con la famosa Doctora Laura Salazar. De acuerdo con la también llamada “mujer escándalo” no es algo que la sorprenda así que le dio sus mejores consejos.

“No lo tomé de ninguna forma más que de la natural, o sea, no es como que yo te dijera: ‘ya lo veía venir’, pero le dije a Romi: ‘pues, no me sorprende para nada, disfruta, y disfrutalo’...”