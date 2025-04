Marca Registrada se presenta hoy en el Palenque de Texcoco y así se preparan para la gran presentación

Desde el pasado 27 de abril comenzó una de las ferias más esperadas e importantes de nuestro país, nos referimos a la Feria del Caballo en Texcoco, la cual se lleva a cabo año con año y uno de los espectáculos más populares, sin duda alguna son los shows que se presentan en el Palenque, pues, reúne a lo mejor de la música mexicana.

Este jueves 3 de abril, por ejemplo, se presenta una de las agrupaciones más exitosas del momento, nos referimos a Marca Registrada, que sin duda alguna, se ha convertido en la favorita de los amantes de esta música, por lo que sus fanáticos ya se preparan para disfrutar de su música en esta noche.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, platicamos con Fidel Castro, líder de Marca Registrada quien nos dio detalles de su presentación y reveló que es lo que hace antes de cada presentación para ofrecerle a su público lo mejor.

Marca Registrada en Texcoco 2025

Para Fidel Castro y el resto de Marca Registrada el Palenque de Texcoco no es un escenario nuevo, pues con esta sería la tercera vez que el público del Estado de México los recibe con los brazos abiertos, por lo que el cantante sabe que tiene una gran responsabilidad y como en cada show esta noche saldrá a dar lo mejor para sus seguidores y los consentirá con todos los temas que deseen escuchar.

“Estamos muy contentos, vamos a cantar los éxitos que traemos ahorita porque hay a quienes les gusta los clásicos, pero también les gusta escuchar los éxitos y va a ser una bomba este día”, dijo Fidel Castro para El Heraldo de México

Foto: FB Marca Registrada

Uno de los éxitos que no podrá faltar esta noche es el corrido “El mayor de los ranas”, el cual se ha vuelto viral en plataformas como tiktok y en YouTube ya rebasa los 40 millones de reproducciones, convirtiéndose en uno de los temas favoritos de su público desde los más pequeños hasta los más grandes.

“Es lo que me han dicho, que a todos les ha gustado, a mis papás que ya tienes su edad, me dicen que les gusta mucho la canción porque es diferente es como un rapcito, independientemente de la letra lo que diga, a la gente lo que le gusta es el ritmo, es lo que me gusta a mi también”, dijo Fidel Castro

¿Cómo se prepara Marca Registrada para el Palenque de Texcoco 2025?

Durante la charla, cuestionamos a Fidel Castro sobre su preparación en cada show, antes de subirse al escenario, a lo que el líder de Marca Registrada nos dejó sorprendidos al revelarnos que él no hace soundcheck pues llega directo al escenario.

“Yo mando al equipo a hacer el soundcheck y todo ese rollo, la neta yo no me preparo nada porque estoy confiado de que la gente me responde bien, para mí es un día normal, nomás agarró el avioncito llego a México, me voy directo al rodeo, pongo ambiente, les doy lo que quieren escuchar, la paso increíble, cumplo con ellos y hago que se la pasen inolvidable esa noche y es todo mi trabajo”, contó Fidel

Y aunque parezca increíble, Fidel nos contó que antes de subirse a un escenario no come nada pues en una ocasión por cenar una torta tuvo problemas y le dolió el estómago, por eso, prefiere ya no hacerlo: “no me gusta comer antes, porque capaz me cae mal…una vez me pasó, me comí una torta que estaba muy buena hasta eso y estaba cantando y como que apreté y por poquito, y me quedó experiencia de ahí de no comer hasta que termine de cantar”.

¿Aún hay boletos para ver a Marca Registrada en el Palenque de Texcoco 2025?

Para todos los seguidores de Marca Registrada que deseen disfrutar esta noche del show de una de las bandas más exitosas del momento y cantar temas como: “Alucín”, “ELOVRGA”, “La Güerita”, entre otros más aún tienen oportunidad de adquirir boletos para disfrutarlos en el Palenque de Texcoco.

Eso sí, es importante resaltar que la mayoría de las localidades para ver a Marca Registrada ya están agotadas y solo hay algunos tickets disponibles en la zona general del Palenque de Texcoco, pues, las zonas VIP, Preferente y Oro ya están vendidas en su totalidad.