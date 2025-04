Abogado de Imelda Tuñon niega haber sido contratado por José Manuel Figueroa

Desde enero de este 2025, la actriz Maribel Guardia e Imelda Tuñon, la viuda Julián Figueroa, han protagonizado una fuerte batalla legal por la guardia y custodia del pequeño José Julián, hijo que Imelda y el fallecido cantante procrearon. Sin embargo, alrededor de esta situación ha habido muchos involucrados y declaraciones de personas que, si bien, son cercanas a los implicados, no tienen nada que ver con la demanda.

Y es que, un colaborador del programa Hoy reveló que presuntamente José Manuel Figueroa podría estar ayudando a Imelda Tuñón con la defensa legal, ante esto el abogado de la joven actriz y cantante reveló si es que el hijo mayor de Joan Sebastián es quien paga sus honorarios.

Fue a inicios del mes de marzo cuando, durante la sección “¿De qué me hablas?”, del programa Hoy, el reportero Sebastián Reséndiz dijo que a pesar de no tener información confirmada, le habían contado que es José Manuel Figueroa quien apoyaba a Imelda.

Ante estas declaraciones, los rumores sobre el supuesto apoyo del hijo mayor de Joan Sebastian se hicieron más fuertes, por lo que en una reciente entrevista que Antonio Lozano, abogado de Imelda Tuñon aclaró esta información, al asegurar que él ni siquiera conoce a José Manuel Figueroa, por lo que asegura que no es él quien paga sus honorarios.

“¿José Manuel Figueroa, quién es, perdón?... en lo absoluto, no, no me contrató ese señor y no tengo la menor idea de quién sea”, dijo el abogado de Imelda