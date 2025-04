Martín Ricca aparece en público con un cambio de look que sorprende a sus fans | VIDEO

Martín Ricca se dio a conocer gracias su carrera como actor infantil y cantante, pero en esta ocasión se volvió tendencia en redes sociales por su cambio de look y no por algún nuevo proyecto. El argentino apareció en un acto benéfico, donde causó revuelo por su cambio de look. Algunos de sus fans no podían creer lo que se había hecho; mientras que otras personas aseguraban que se seguía viendo igual de guapo.

El actor dio una entrevista para Primera Fila al terminar una carrera benéfica. En dicha entrevista, los fans se olvidaron de lo que estaba comentando y se centraron en su apariencia física, para ser más precisos en la boca, ya que había realizado una modificación estética en sus dientes que hizo que más de uno reaccionara en redes sociales.

El actor habría modificado sus colmillos, como si fuera un vampiro, mientras que algunos otros aseguraban que ahora era una "piraña". Algunas otras personas no dudaron en comentar en redes sociales que se trataba de Martín Cullen (el personaje de Crepusculo) y algunas fans dejaron claro que sin importar lo que se hizo en la boca sigue siendo muy guapo.

"Se convirtió en vampiro", "Pensé que diría: 'Soy una pidaña", "Sentí cosas de Hotel Transylvania", "Pensé que iba a decir: 'A mí me afecta la luz porque soy vampiro", "Ahora es Martín Cullen", "Él es tan hermoso", "Mi Edward Cullen de México", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video de TikTok que se volvió viral.

@primerafilaof Martín Ricca volverá a estar en el podcast de trayectorias Destinos por segunda ocasión. ? sonido original - Primera Fila digital

¿Qué fue de la carrera de Martín Ricca?

Ricca fue uno de los actores más queridos de la década de los 90 y principios de los 2000 gracias a su participación en novelas infantiles, siendo El diario de Daniela uno de los proyectos que lo hizo despuntar en la pantalla chica. Dentro de estos años también incursionó en el mundo de la música, donde sacó temas como: Corazones rotos.

Su vida dio un giro repentino en el 2007, cuando decidió alejarse del espectáculo y regresando a vivir a Argentina. El actor de 39 años dejó claro en entrevista con Yordi Rosado que, a pesar de haberse alejado de los reflectores, la gente siempre estuvo cerca mostrándole cariño. Ahora, en su regreso frente a las cámaras, sus fans han mostrado mucha nostalgia.

Se tiene que recordar que Ricca ha ido regresando gradualmente en su carrera artística. Primero lo hizo en la gira 2000s Pop Tour. Actualmente se mantiene haciendo presentaciones de forma independiente. Lo que todavía no hace es volver a la pantalla chica, pero lo hará con un proyecto llamado Papás por conveniencia junto a Daniela Luján.