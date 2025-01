Tarot hoy: Capricornio pasará algo que te dejará en shock

Se te confirma que todo sale bien, aunque estás muy alerta y nervioso, Capricornio.

Llegó la lectura de cartas para este 22 de enero, y será para el signo Capricornio. El tarotista Fabián echó las cartas y el mensaje que vienen para este signo de tierra te sorprenderá porque vienen muchas cosas buenas y nuevas. Se queda enterrado todo ese pasado que podría haberte causado alguna incomodidad.

La mente de Capricornio no está descansando, así que es momento de poner un alto a los pensamientos y poder enfocarse en el descanso que necesitas para poder tener un juicio mucho más claro y específico. Es momento de cuidar tu salud, por lo que no te caería mal empezar a mejorar tu alimentación y de paso hacer un poco de ejercicio si es que no lo haces.

Viene un nuevo amor, Capricornio

Viene mucha pasión para los capricornio. Foto: Tarot Fabián

Los capricornio en el amor llevan varios años en un impase, pero ojo ya que viene para ti una nueva oportunidad amorosa que tomarás de la mejor manera posible. Estás conociendo a una nueva persona que resulta ser muy afín a ti, es una época de inicios y vivirás lo que imaginaste en el amor. A tu alrededor hay personas que se interesan en ti en un plan romántico, tú sabes quién es, así que date una nueva oportunidad porque será una etapa limpia y poderosa.

Descubres cosas nuevas

Estás en una etapa de reconstrucción, no sólo en el plano amoroso, sino también en el trabajo, pues viene para ti una nueva oportunidad que te hará sentir emocionado y con todas las ganas de hacer los cambios necesarios para avanzar en el trabajo.

Capricornio, ganarás esta batalla