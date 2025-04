Hello Kitty Burgerland es el lugar ideal para festejar el Día del Niño en Monterrey, esto es todo lo que puedes hacer

En Monterrey, Nuevo León existe un lugar especial para celebrar a chicos y adultos, pero que será el restaurante ideal para acudir con los niños este próximo 30 de abril y se trata de Hello Kitty Burgerland, en donde se vivirá la mejor experiencia en los foodtrucks y en los lugares temáticos

Desde comer deliciosas hamburguesas, hacer eventos exclusivos y comprar mercancía oficial de Hello Kitty and Friends, el restaurante Hello Kitty Burgerland es el destino favorito de los pequeños para festejar el Día del Niño, ya que tiene un amplió menú y sus instalaciones son muy cómodas para los asistentes.

El Día del Niño es una celebración especial que tiene fecha el 30 de abril en México y se lleva a cabo para recordar la importancia de los infantes en la sociedad, para recordar sus derechos y crear una vida feliz para ellos. Varias familias aprovechan este momento para salir a disfrutar y hacer actividades de entretenimiento

Hello Kitty Burgerland el plan ideal para ir el Día del Niño. Foto/hellokittyburgerland

¿Dónde está Hello Kitty Burgerland?

Para acudir al Hello Kitty Burgerland es necesario viajar hasta Monterrey, Nuevo León, la única ciudad en México hasta el momento en contar con un restaurante oficial de este personaje, aunque en la pagina oficial aún está abierta la posibilidad a nuevas sucursales.

Monterrey, Nuevo León

Plaza Áuriga, Local 33, Real San Agustín,

66260 San Pedro Garza García, N.L.

Horario: lunes a viernes: 12 pm a 10 pm, sábado a domingo: 12 pm a 10 pm

Monterrey, Nuevo León

Centro Comercial Punto Valle, Del Valle,

66220 San Pedro Garza García, N.L.

Horario: lunes a viernes: 12 pm a 9 pm, sábado a domingo: 12 pm a 9 pm

El menú incluye hamburguesas, malteadas y otros platillos. Foto/hellokittyburgerland

¿Cuánto cuesta comer en Hello Kitty Burgerland?

En la página oficial del Hello Kitty Burgerland dan a conocer los alucinantes platillos que están disponibles en el restaurante, que van desde hamburguesas para niños y adultos, así como malteadas, refrescos y otros postres en los que destacan los pasteles y churros.

Cheeseburger: Burger 179 pesos, combo 320 pesos

Double Bacon Cheeseburger: Burger 220 pesos, combo 360 pesos

Onion Rings Burger: Burger 195 pesos, combo 335 pesos

Chicken Spicy Burger: Burger 265 pesos, combo 390 pesos

Low Carb Burger Pollo: Burger 265 pesos, combo 395 pesos

Low Carb Burger Res: Burger 215 pesos, combo 360 pesos

GOAT Cheese Burger: Burger 235 pesos, combo 385 pesos

Hamburgesas para niños

Cheeseburger Kids: Burger 149 pesos, combo 295 pesos

Cheese Bacon Burger Kids: Burger 169 pesos, combo 315 pesos

Chicken Bacon Burger Kids: Burger 215 pesos, combo 335 pesos

Ensaladas

Chicken Mediterranean: 195 pesos

Caesar Salad: 195 pesos

Chicken Salad: 195 pesos

Chicken Nuggets: Tamaño chico 120 pesos y tamaño grande 189 pesos

Onion Rings: Tamaño chico 95 pesos y tamaño grande 120 pesos

Crisscut Fries: Tamaño chico 105 pesos y tamaño grande 145 pesos

French Fries: Tamaño chico 55 pesos y tamaño grande 95 pesos

Mac & Cheese: 195 pesos

Chicken Tenders: 220 pesos

Postres

Rainbow Cake: 345 pesos

Macaron Box: 285 pesos