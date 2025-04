Horóscopo de mayo. 3 signos se robarán la fortuna todo el mes, según Mhoni Vidente

El mes de mayo viene cargado de energía para todos los signos del zodiaco. Mhoni Vidente tiene para ti todas las predicciones de los horóscopo para este mes que inicia.

Horóscopos de mayo, según Mhoni Vidente

Aries

La carta del tarot te salió la Rueda de la fortuna que nos dice que es el tiempo de estar arriba que no te dejes vencer por problemas recuerda que tu signo esta hecho de fortaleza y sabiduría así que este mes de mayo va ser de grandes triunfos, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 07,16 y 19, tu color es el reojo y amarrillo, tu punto débil el insomnio y la migraña trata de seguir con el ejercicio y una buena dieta, en este mes tu signo tiene a tener una metamorfosis en tu forma de pensar y de ser para elevar más tu energía a lo positivo por eso te recomiendo mantenerte en comunicación con la divino y meditar más en tu vida diaria, te llega la invitación a salir de viaje en este mes y va ser con tu pareja van ser unos días de volverse enamorar , ten cuidado con el dinero y trata de no prestar dinero para que no te roben la suerte, terminas de pagar tu carro y piensas en cambiarlo por uno más reciente, ten cuidado con los chismes o malas energías que van estar rodeándote en este mes trata de no platicar tus planes y cuidarte de las malas amistades recuerda que tu signo es el carnero y eso te hace ser presa de las malas personas ,en tu familia sabrás de un embarazo que te dará mucha felicidad, recibes un reconocimiento por un proyecto nuevo de trabajo, trata de dormir más en este mes para que recuperas tu energía pura, tus mejores días en este mes van ser 01,02,05,09,12,13, 17,21,23,27 y 30 , te recomiendo poner una veladora azul el día primero de mayo para que venga todo el mes más abundancia y cortarte el cabello para que reine la abundancia tu Arcángel Miguel va ser tu guía y protector.

Tauro

En la carta del tarot te salió el Sol que te dice que en este mes de mayo junto a tu cumpleaños es la sinergia perfecta de la felicidad y estabilidad económica recuerda que tu signo siempre que cumpleaños se multiplica su buena fortuna así que no lo dudes cámbiate de trabajo para uno mejor pagado, vete de vacaciones con tu pareja y disfruta del amor, trata de sacar todo lo negativo de tu vida y hacer una depuración que eso te ayudara a estar mas estable, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 09,27 y 40, tu color es el naranja y blanco, tu punto débil es el estomago y gastritis trata de cuidar tu alimentación, te recomiendo en este día primero de mayo prender una veladora de color blanca y usar mucho perfume de sanadlo y ponerte un listón rojo amarrado con tres nudos en el pie izquierdo y dejarlo hasta que se caiga solo para que tengas mucha suerte en todo, tramitas tu papelería de visa o residencia trata de asesorarte muy bien con un abogado, te llega un dinero extra por cuestiones de utilidades trata de invertirlo en ti en cuestiones de ropa o un buen carro , recuerda que tu signo es muy intenso y eso hace que a veces cometas muchos errores con las personas que más quieres por eso en este mes trata de relajarte y quitarte esa actitud, te proponen matrimonio, te llegan regalos que no esperabas y eso te pondrá muy feliz, tus mejores días en este mes de mayo van ser 05,06,11,12,15,18,20,21,24,25, así aprovecha esos días para realizar nuevos proyectos de vida, trata de terminar tus estudios profesionales y ya no dejar nada sin concluir, recuerda que el amor se da no se compra así no trates de impresionar y ser natural con esa personas que te interesa, Tu Arcángel Metatron que va ser tu guía y el que te va hacer el milagro que tanto esperas.

Géminis

En la carta del te salió el Carruaje que te dice que es el momento de no rendirse y seguir con esa buena actitud de ver mejor la vida que esta carta te va ayudar en el mes de mayo a empezar ese negocio que tienes en planes o el cambio de trabajo que tanto deseas, esta carta te recomienda no confiarte de nadie para que no te puedan hacer ningún tipo de daño, tu mejor dia es el lunes, tus números mágicos son 11,33,44, tu color es el azul y amarrillo, tu punto débil es el riñón y páncreas trata de tomar mas agua y dejar un poco el azúcar y alcohol, va ser un mes muy positivo para tu signo porque también cumplas años y eso te dice que tienes que despertar al éxito, unas amistades se van alejar de ti por cuestiones de chismes y malas energías pero recuerda que lo que sucede es para que tu energía está más sana y sin tantos tropiezos, te recomiendo en este día primero de mayo prender una vela blanca y cargar un limón verde en tu bolsa y ponerse agua bendita en la nuca y frente para tengas buena suerte todo el mes, recuerda que el amor eres muy difícil de complacer por tener esa dualidad en tu signo el gemelo y a veces pensar que con la persona que estas en ese momento es la ideal y conoces alguien más y te emociona más y eso por tu condición de signo pero debes aprender a diferenciar entre el amor y la pasión así trata de ordenar tu amoroso y ser feliz, te llega un invitación para un viaje para este mes y será muy bueno para tu signo , tendrás arreglar papelería de identificación y seguro social y eso te ayudar a tener tus papeles en orden , recibes un dinero por cuestiones de una deuda del pasado , un familiar se divorcia y le estarás dando todo el apoyo moral que necesita ,recuerda no tomar los problemas de otros como tuyos y aprende a quitarte malas energías, tus mejores días del mes de mayo van ser 03,04,07 09,10,17,21,24,28,29 , El Arcángel Gabriel va ser tu guía y prospector en este mes de mayo y te va bendecir con un embarazo.

Cáncer

En la carta del tarot El Mago que nos dice que es el tiempo de pedir para que se de recuerda que tu signo tiene la buena estrella alineada a tu favor asi que cualquier cambio que realices en cuestión de trabajo o negocio será positivo, también esta carta en este mes de mayo nos dice que podrás resolver todo problema legal y de migración que tendrás éxito, recuerda que debes de seguir con tu carrera universitaria y no dejar nada inconcluso que eso te va ayudar a crecer mas en lo profesional, tu mejor dia es el martes, tus números mágicos son 17,20 y 43, tu color es el amarrillo y verde, tu punto débil el cuello y dolor de cabeza trata de seguir con el ejercicio para mantenerte saludable, te recomiendo que este día primero de mayo prendas una veladora blanca y te cortes el cabello y uses algo nuevo para que tengas éxito todo el mes de mayo, por fin resuelves una situación familiar que tenía muy preocupado, solo ten cuidado con tu pareja amorosa recuerda que tu signo es agua y esto te hace ser muy caprichoso y celoso y a veces en el amor tu mente te hace crear situaciones que no son así trata de controlarte y ser feliz , te llega un dinero extra por cuestiones de pago utilidades, te busca un familiar para pedirte una opinión de la compra de una casa , ten cuidado con tus pagos con tarjeta y trata de no caer en fraudes, sales de viaje y te invitan unos días a pasarla con tu pareja , tus mejores días en este mes son 01,05,08,09,12,15,17,20,23,26,30, El Arcángel Uriel va ser tu protector en este mes de mayo no dudes en invocarlo.

Leo

En la carta del tarot te salió El Emperador que me indica que va ser un mes de reinventarse y no quedarte estancado en ningún momento y buscar siempre el triunfo en lo que realices esta carta del tarot te descríbe muy bien así que no dudes en ser el mejor en todo solo trata que la soberbia y el ego no domine tu vida para que no tengas problemas de envidias y mal de ojo, esta carta te dice que tendrás propuesta de matrimonio, tu mejor dia es el jueves, tus números mágicos 03,16 y 39, tu color es el rojo y azul, tu punto débil es el intestino y gastritis trata de comer mejor y seguir con el ejercicio, recuerda que tu signo es muy ingenioso y bueno para los negocios pero siempre se desanima muy rápido porque el lema de tu signo es que Funciona Ya son muy desesperados por eso debes aprender a ser más controlado con tus emociones y saber esperar, en este primero de Mayo te recomiendo prender una vela de color azul y ponerte perfume de sándalo o loción de siete machos en la nuca para tengas muy buena energía todo el mes , ten cuidado con el dinero trata de ahorrar y ser más precavido en tus finanzas y recuerda ya no prestar para que no te roben la buena suerte , en el amor te rodea muchos los amores del pasado en este mes trata de cerrar círculos y empezar a conocer personas más afines a ti sobre todo del signo, te viene un asunto legal que tendrás que resolverlo de la mejor manera, tus mejores días del mes de Mayo van ser 01,03,07,09,11,12,18,21,24,27,30, debes aprender constante en todo lo que te propongas en la vida, El Arcángel Metatron va ser tu guía en este mes de mayo y sobre todo te va dar sabiduría para solucionar todos los problemas.

Virgo

La Carta del Ermitaño te salió en este mes de mayo y te dice que es el tiempo de buscar un patrimonio para tu futuro y saber administrar mas tus ingresos que te vendrá un dinero extra que no esperabas, esta carta también nos recomienda soluciónar todo lo que tenias en el pasado en cuestión legal, tu mejor dia es el lunes, tus números mágicos son 08,27 y 40, tu color es el amarrillo y naranja, tu punto debil es el colesterol y presión alta trata de ir con tu medico a una revisión, cuidado con los fraudes trata de leer siempre lo que vayas a firmar, te recomiendo en este día primero prender una veladora blanca y ponerse mucho perfume para que las buenas energías estén presentes todo el mes , recuerda dejar aun lado la flojera y poner en a acción tu cuerpo y seguir con el ejercicio y las dietas para que veas de lo mejor en este mes de mayo que saldras de viaje a la playa, te piden un consejo y va ser para arreglar un asunto de infidelidad , tus mejores días del mes de mayo son 02,04,07,10,11,15,19,21,23,27, recuerda ser más profesional en tu vida de trabajo y no dejar que malas energías inunden tu vida, en el amor tendrás que darle mucho apoyo a tu pareja por culpa de una enfermedad recuerda que para eso son las parejas para darse apoyo en el momento que más se necesita, El arcángel Rafael es el que te va guiar en este mes de mayo y te dar la sanación que necesita tu cuerpo y espíritu.

Libra. En la carta del tarot As de Copas nos dice que va ser un mes de mayo bendecido en cuestión de salud y trabajo que tendrás nuevas oportunidades laboral con mejor sueldo y si estabas pasando por una enfermedad serás curado gracias a la ayuda de tu Arancel Jofiel que va ser el que te guie en estos días, esta carta también nos recomida arreglar tu casa y decidir cambiarte de allí para un lugar mejor ubicado y que te sientas mas cómodo al habitarla, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 10,18 y 44, tu color es el amarrillo y naranja, tú punto débil es el espalda y torceduras ,te recomiendo este día primero prender una veladora blanca y ponerte una raja de canela entera en tu bolsa para las buenas energías reinen en tu vida todo estos días , tus días de más suerte van ser 01,07,09,11,13,17,19,21,27,30 en estos días vas poder tener oportunidad de cambiar e trabajo o cerrar proyectos de trabajo, recuerda que siempre en el quinto mes del año a tu signo reina la abundancia económica y los cambios en lo personal como el amor así tendrás mucha suerte en tener una pareja estable, eres el mejor en cuestiones de relaciones públicas o ser muy sociable así trata de tomar un curso en esas actitudes, arreglas problemas de pensión alimenticia o divorcio, recuerda que tu contacto con tu familia es muy importante por eso trata siempre estar en comunicación con ello, cambios positivos en este mes en tu trabajo te pagan tus utilidades o comisiones, preparas un viaje con tus padres para festejarlos en su día.

Escorpión .En la carta del tarot la Torre que nos dice que este tu mejor mes en cuestión de salir de viaje y estar haciendo negocios con perosnas del extranjero esta carta te va ayudar que puedas lograr lo que tanto deseas que es la visa americana o residencia extranjera, esta carta también te recomienda tomar decisiones en lo sentimental o te quedas o te vas pero va ser tu tiempo de madurar y ver mas para tu estabilidad emocional, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 05,31 y 88, tu color es el rojo y naranja, tu punto débil las hormonas y la tiroides, tus mejores días van ser 01,07, 10 ,11,15,19,21,23,28, en tu trabajo va ver cambios recuerda que trabajar en gobierno o empresas internacionales siempre llegan los cambios para ser mejores, te llegara un amor prohibido en este mes y será de mucha pasión pero nada formal , ya no trates de arreglar los problemas de los demás solo da tu opinión para que no te metas tú en dificultades , celebras el cumpleaños de un familiar , tendrás mas contacto con lo espiritual eso te va ayudar a sanar las heridas del corazón, te regalan una mascota o decides adoptar una recuerda que tu signo siempre tiene que estar contacto con la naturaleza para sentirte muy bien, recuerda que nosotros somos lo que comemos así trata de seguir comiendo sano y no dejar el ejercicio, El arcángel Uriel va ser tu protector y guia en este mes de mayo.

Sagitario. En el horóscopo del tarot te salio la carta del As de Oros que nos reafirma y confirma que va ser un gran mes para este signo que solo trata de no hablar de mas tus planes y no presumir tus logros que eso te hará crecer mas en lo profesional, esta carta también nos indica que va ser un mes lleno de sorpresas amorosas y compatibilidad amorosa, solo ten cuidado con las perdidas o robos se mas precavido en las calles, tu mejor dia es el jueves, tus números mágicos son 09,15 y 41, tu color es el azul y verde, tu punto débil la gordura y la presión alta trata de seguir con un buen tratamiento alimenticio e ir con tu medico que lo mas importante en la vida es la salud, te recomiendo en este día primero de mayo prender una vela blanca y ponerte mucho perfume de pachuli o sándalo para que las buenas energías te sigan rodeando y estar creciendo más en lo económico, cierras un ciclo en una relación amorosa y piensas en darte un tiempo para ti , terminas de pagar una deuda y por fin decides empezar a ahorrar, recuerda tratar de poner en orden tu papelería de visa y pasaporte porque te van invitar a ir de viaje en estos días , tus mejores días del mes van ser 02,05,08,11,15,19,21,22,27,29,30 por eso muy importante que los anotes y puedas crecer más en todos lo que te propongas, te viene un examen para subirte de puesto o tener otra categoría, le ayudas a tu padres arreglas su pensión o seguros social, trata de dejar los vicios o controlarlos más , tu equipo de futbol va campeón, El Arcángel Rafael va ser tu guía en este mes de mayo no dudes en invocarlo para que te proteja.

Capricornio. La carta del tarot el As de Bastos nos dice que va ser un mes de mayo lleno de cambios positivos en tu vida diaria por fin decides dejar atrás el pasado y comenzar una nueva vida recuerda que estas en tu tiempo de madurar y ver por ti es decir ser un poco mas egoísta así que no dudes cámbiate de casa o de trabajo que te va funcionar con mejores energías ,tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 02,13 y 30, tu color es el rojo y amarrillo, tu punto débil el riñón y el páncreas así que trata de tomar mas agua y comer mejor que es tu tiempo de ser mas saludable, te invitan dar una conferencia y pláticas de tu carrera universitaria recuerda que tú eres muy bueno para educar y logras hacer que los demás hagan lo que tu decidas tu mente es muy fuerte, ten cuidado con tu carácter a veces tratas muy mal a las personas que más te quieren así trata de analizar lo que dices, te llega una propuesta para trabajar fueras de tu país, tendrás junta con tus superiores para cambios de puesto recuerda que siempre el mes de mayo te llegan las mejores oportunidades para tu signo, te encuentras con un amor del pasado y decides volver otra vez a enamorarte, ten cuidado amigo de capricornio con los envidias y trata de tan confiado es mejor ser un poco reservado y así quitarte mal de ojo porque tu signo siempre representa riqueza por eso las envidias por eso te recomiendo que este dia primero de mayo prendas una veladora roja y te cortes el cabello y uses mucho perfume de cuero o sándalo como protección, tus mejores días van ser 01,03,07,10,13, 17,19,21,25,27,30 en estos días vendrá a ti buena suerte en todo lo relacionado a crecer económicamente y laboral, El Arcángel Uriel va ser tu guie en este mes de mayo tu invócalo para que tengas mas abundancia y estabilidad emocional.

Acuario. En la carta del tarot te salió el Diablo que te dice que va ser un mes lleno de suerte en juegos de azar y lotería que la riqueza llegara para quedarse con los números 16,21 y 60 solo trata de no platicar nunca cuanto ganas o cuanto tienes de dinero porque a tu signo lo persigue mucho las envidas por eso se les recomienda que esta día primero de mayo prendas una veladora de color rojo y ponerse agua bendita en todo el cuerpo y carga un limón verde en la bolsa como protección, esta carta del diablo es dejar el pasado atrás y ya no volver con amores eran muy tóxicos, tu mejor dia es el martes, tu color es el azul y blanco, tu punto débil el cabello y la piel así trata de ponerte bloqueador solar, mes de estar con toda la buena actitud de salir de los problemas que te agobian y decidirte a reinventarte en todo lo relacionado en tu trabajo, en este verano no dejes los estudios y trata de tomar un cursos de idiomas, preparas fiesta para uno de tus hijos o tu pareja, sacas la visa o arreglas papeles de migración, tus mejores días son 01,04,06,09,11,13,20,21,25,30,31 que esos días brillaras en todo lo relacionado a negocios o cierres de contratos. El Arcángel Miguel va ser el que te va proteger todo el mes de mayo.

Piscis. En la carta del tarot te salió la Estrella que significa que no te detengas que sigas adelante con tu proyecto de trabajo que este mes de mayo serás bendecido con nuevas oportunidades y mas estabilidad económica, esta carta te dice que saldrás de viaje por cuestiones de cierre de contractos y de vacaciones que tus disfrutes siempre todo lo que vayas a realizar, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 04,18 y 25, tu color es el amarrillo y verde, tu punto débil es la garganta y pulmones trata de dejar el cigarro, solo ten desconfianza con personas que trabajan contigo porque tienes luz propia eso les molesta recuerda que tu signo tiene una conexión divina que le ayuda mucho a salir de cualquier problema , alguien del trabajo se está enamorando de ti y así pon en claro esa situación y no te metas con personas que son amores prohibidos , en el dinero te fluye y pagas deudas de tu tarjeta recuerda que estas en muy buena época de abundancia y debes de aprovechar, cambias el carro o lo mandas a renovar su seguro, recuerda que este mes de mayo vendrá a ti personas muy importantes para ayudarte a crecer más en lo profesional, tus mejores días son 01,03,06,09,11,17,19,26,27,30 esos días tendrás más suerte de lo normal ,recuerdas mucho un amor del pasado trata de hablar con él y llegar a un arreglo recuerda que los rencores no son buenos. EL Arcángel Rafael es que te va guiar todo el mes de mayo así que no dudes en invocarlo.