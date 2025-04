Gustavo Adolfo Infante responde a la hermana de Violeta Isfel tras decir que él come gracias a la actriz: "La sobrevaloró"

La polémica de Violeta Isfel parece no llegar a su fin, pues no paran los dimes y diretes entre la actriz, su familia y los periodistas Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega-Biestro que la señalaron por haber querido cobrarle a una maquillista que la arregló para su participación en De Primera Mano. Aunque la actriz ya se defendió y negó las acusaciones, al conflicto se metió su hermana Krisna Isfel, quien arremetió en contra del periodista de espectáculos.

Este fin de semana Krisna Isfel realizó una transmisión en vivo donde hablo de la polémica en la que se vio envuelta su hermana, donde negó que cobren por las fotos, aunque sí cobran por enviar saludos en videos, y además se lanzó en contra de Gustavo Adolfo Infante. Durante la transmisión lo llamó chismoso y amarillista, además que afirmó que gracias a Violeta tiene para comer, algo a lo que periodista ya respondió.

"Gracias a Dios, señorita hermana de Violeta Isfel, no creas que el haber dicho que tu hermana se portó grosera me dio de comer o alimentó a mis hijos, no pagó las universidades de mis hijos. No fue así, pero tal vez sobrevaloró mucho a su hermana, ¿no? Que tienen que comer, que tienen que tragar todos, no mam*n, palabras de ella", dijo en su programa diario de YouTube.