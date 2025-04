XG, el fenómeno de Xtraordinary Girls, vive el sueño mexicano con su gira "The Frist HOWL"

XG, también conocidas como Xtraordinary Girls, se presentó por primera vez en México con su gira "The First HOWL". El grupo japonés conformado por siete integrantes, Jurin, Chisa, Hinata, Juria, Cocona, Maya y Harvey, hicieron gala de su concepto único y colorido en la Arena Ciudad de México.

La girlband nipona visitó nuestro país como parte de su primer tour, XG debutó en 2022 pero en tan solo tres años han logrado conquistar la escena internacional. Incluso, hace un par de semanas se presentaron en el festival Coachella, uno de los más importantes de Estados Unidos.

Pese a ser confundidas con el género K-Pop, XG se diferencia por su concepto colorido, inspirado en los lobos, pero también por sus canciones en inglés que van desde las baladas románticas, los sonidos pop y la combinación de coreografías y cantos de rap que caracterizan a los grupos de Asia.

México, siendo uno de los principales países de Latinoamérica para diferentes artistas del mundo fue testigo del concierto ofrecido por XG la noche de este domingo, a lo largo de casi dos horas, la banda japonesa demostró porque es todo un fenómeno en redes sociales.

XG encanta a México en concierto, así se vivió el fenómeno nipón

Desde las nueve de la noche, XG salió al escenario de la Arena Ciudad de México, recinto que albergó el "The First HOWL" como parte su primera gira. El septeto dio inició a su show con un conjunto de trajes parecidos a capas plateadas y lentes negros, todo como parte de su estética y concepto.

A lo largo del concierto, XG presentó éxitos como "XGEN", "Woke Up", "Left right", "In the rain", Puppet Show, "Ned Dance", "Something ain't right", entre otros. Sus fans, quienes se vistieron con adornos de lobo como botas, orejas, abrigos, entre otros, demostraron su amor por las japonesas a lo largo de sus presentaciones, iluminando el lugar con los llamados lightsticks.

XG en México Foto: Karen Mondragón

XG también hizo gala de su talento individual, pues cada integrante presentó su solo acorde a su estilo musical y visual, pues desfilaron con trajes personalizados que reforzaron la imagen de cada una de las chicas. También utilizaron varios atuendos acorde a la temática de las canciones. Al final de su concierto, cerca de las 11 de la noche, las integrantes casi rompen en llanto al interpretar su última canción, pues aseguraron que México fue uno de sus lugares favoritos.