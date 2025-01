El K-Drama que los coreanos no quieren que veas, pero está disponible en Netflix

Nombres como "Squid Game" o "Parasite" han hecho historia en Corea del Sur, pues estas producciones se alzaron en la industria internacional con premios como el Óscar o como la serie más vista de la historia de Netflix. Sin embargo, hay K-Dramas que fueron odiados en Corea, pese a su éxito internacional.

Los dramas coreanos son parte de la Ola Hallyu, pues su alcance internacional permitió que Corea del Sur estuviera en la mira de Latinoamérica y Estados Unidos. Incluso, series como "El secreto de Eva" se transmitieron en televisión abierta en México, hoy en día plataformas como Netflix tienen producciones originales y transmiten las mejores series.

Sin embargo, al ser una de las principales industrias del entretenimiento en Corea, hay K-Dramas que han sido cancelados y censurados en el país. También se suman las polémicas que enfrentan sus actores o las producciones, al considerar que se distorsiona la historia coreana, hay personajes ofensivos o son acusados por glorificar Norcorea.

Ejemplos con "Joseon Exorcist", que fue suspendido luego de las fuertes críticas de los coreanos, hasta "Squid Game", que a pesar de ser bastante popular, algunos criticaron la aparición de T.O.P, exintegrante de BIG BANG debido a las controversias que afectaron su carrera como idol.

"Twenty Five, Twenty One", el dorama que fue odiado por los coreanos

También hay doramas que fueron un rotundo fracaso en rating, pero a nivel internacional fueron del agrado de las fans en el extranjero. Sin embargo, la serie de Netflix "Twenty Five, Twenty One" fue fuertemente criticada por los coreanos que estaban en contra de la pareja protagonista.

Los motivos de la reacción violenta en contra del drama coreano "Tweeny five, tweny one" fue la diferencia de edad entre los protagonistas. Si bien la brecha de edad era solo de cuatro años, los coreanos criticaron el romance entre un joven y una chica que aún era menor de edad cuando se confesaron sus sentimientos, pues consideraron que no se debía justificar o idealizar ese tipo de relación.

"Veinticinco, veintiuno" sigue la vida de una chica deportista de esgrima, pero debido a una fuerte crisis financiera en Corea su equipo se disuelve, pero logra convertirse en una atleta representante del país. Por otro lado, el protagonista es un joven cuya familia pierde sus ganancias, pero termina por convertirse en un comentarista deportivo; los caminos de ambos terminarán por cruzarse, pero también podrían separarlos debido a sus propios sueños.

