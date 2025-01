Estos son los dramas coreanos que llegarán a Netflix en febrero de 2025

La empresa de entretenimiento Netflix, conocida por crear una de las plataformas de streaming más populares en el mundo, ha destacado por tener un catálogo lleno de dramas coreanos. De hecho, actualmente puedes encontrar títulos como "Boys Over Flowers", "The Heirs", "Squid Game" o "True Beauty", los cuales se han convertido en los preferidos de miles de usuarios.

Por su parte, las series coreanas se han convertido en uno de los contenidos más vistos en la plataforma, pues según un panel realizado en noviembre de 2024, un 80% de los suscriptores globales de Netflix ha disfrutado viendo este tipo de producciones hechas en Corea del Sur.

Ante esto, cada cierto tiempo el servicio de streaming Netflix añade más K-Dramas a su catálogo y este mes de febrero no será la excepción, pues se ha confirmado tres llenos de romance y comedia, las cuales tendrán entre 10 o 16 episodios. Además, estarán doblados o subtitulados al español.

¿Cuáles son los dramas coreanos que llegarán a Netflix en febrero de 2025?

"When the Stars Gossip", "Melo Movie" y "Missing: The Other Side" son los tres dramas coreanos que estarán disponibles en la plataforma en febrero. Aunque podrían agregarse más, esto aún no ha sido confirmado, por lo que habrá que esperar más información al respecto.

"Missing: The Other Side"

Episodios: 12 (semanal)

Género: Misterio, Suspenso, Fantasía

Elenco: Go Soo, Heo Joon Ho, Ahn So Hee, Seo Eun Soo

Fecha de lanzamiento en Netflix: 1 de febrero de 2025

Esta serie coreana no es nueva, pero llegará a Netflix por primera vez el próximo 1 de febrero. Con un total de 12 episodios, esta producción coreana busca atrapar a los usuarios con una historia llena de suspenso y misterio. La historia comienza en un pueblo lleno de espíritus de personas desaparecidas y fallecidas, donde Jang Pan Seok hará todo para conocer la verdad detrás de toda esa situación.

"Melo Movie"

Episodios: 10 (quincenal)

Género: Romance, Comedia

Elenco: Choi Woo Shik, Park Bo Young, Lee Jun Young, Jun So Nee

Fecha de lanzamiento en Netflix: 14 de febrero de 2025

Este K-Drama original de la plataforma Netflix llegará el próximo 14 de febrero. Con un total de 10 episodios, esta producción de romance y comedia planea ser uno de los contenidos más vistos el siguiente mes. La historia va sobre los sueños y el amor de dos jóvenes que cargan con heridas y traumas, Go Gyeom y Kim Moo Bi. Más tarde, estos se enamorarán y tendrán un romance.

"When the Stars Gossip"

Episodios: 16 (quincenal)

Género: Comedia, Romance, Ciencia Ficción

Elenco: Lee Min Ho, Gong Hyo Jin, Oh Jung Se, Han Ji Eun, Kim Joo Heon

Fecha de lanzamiento en Netflix: 23 de febrero de 2025

Este drama coreano llegará a la plataforma el próximo 23 de febrero, pese a que se había revelado que llegaría en enero, Con solamente 16 episodios, esta producción promete ser una de las mejores del año por su historia romántica y de ciencia ficción donde Gong Ryong, un médico que se encuentra en una estación espacial como turista, conoce a Eve Kim, una comandante estricta que trabaja en su primera misión. Pronto, ambos se enamorarán.

