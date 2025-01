Park Hyung Sik regresa a los K-Dramas con una historia llena de crimen, misterio y suspenso, ¿dónde verlo?

El cantante y actor Park Hyung Sik, quien actualmente tiene 33 años, ha ganado fama por su participación en dramas coreanos como "The Heirs", "Strong Woman Do Bong Soon" y "Happiness", pero recientemente sorprendió al anunciar su nuevo trabajo en "Buried Hearts", una historia llena de crimen, misterio y suspenso.

Aunque Hyung Sik siempre ha destacado por su trabajo, el equipo de producción de "Buried Hearts" asegura que su participación es la mejor que ha hecho hasta el momento, por lo que los fans del actor se encuentran muy emocionados de saber más sobre este K-Drama que se estrenará el próximo mes de febrero.

"Park Hyung Sik ha logrado una transformación actoral audaz en ‘Buried Hearts’. Como protagonista principal, debe haber sido un desafío para él interpretar a un personaje tan diferente de sus papeles anteriores. Sin embargo, gracias a su dedicación, nació el encantador y ambicioso Seo Dong Joo”, detallaron en un comunicado.

Park Hyung Sik interpretará a Seo Dong Joo. (Créditos: SBS Korea)

Park Hyung Sik regresa a los K-Dramas con "Buried Hearts", ¿dónde verlo?

Dirigida por Jin Chang Gyu y escrita por Lee Myeong Hee, "Buried Hearts" será la primera serie en su género protagonizada por Park Hyung Sik, además, contará con la participación de Heo Joon Ho, un actor conocido por ser uno de los mejores villanos de la televisión coreana.

Hasta el momento, no se ha confirmado cuál es la plataforma de streaming donde estará disponible el drama coreano, pero es probable que sea Netflix, ya que es una producción de la cadena SBS, donde se estrenará un nuevo episodio cada viernes y sábado a partir del 14 de febrero.

"Buried Hearts" es el primer drama coreano de este género donde participa Park Hyung Sik. (Créditos: SBS Korea)

¿De qué trata el drama coreano "Buried Hearts"?

El K-Drama “Buried Hearts” trata sobre Seo Dong Joo, un hombre que logra hackear una cuenta de fondos políticos con un valor de 2 billones de wones. Sin embargo, no sabe los riesgos que esto llevará, ya que a la persona que le robó es un hombre sumamente poderoso.

Seo Dong Joo, quien es interpretado por Park Hyung Sik, es líder del equipo de Asuntos Públicos del presidente del Grupo Daesan, uno de los conglomerados más poderosos del país. Conocido por su meticulosa ambición, Dong Joo es un personaje con fría racionalidad y gran determinación.

Aunque Dong Joo es conocido por ser uno de los mejores empleados de Grupo Daesan, su objetivo final es consumir por completo a la empresa cuando tenga la oportunidad, por lo que hará cualquier cosa por lograrlo sin importar las consecuencias o el poder de sus enemigos.

Trailer of SBS drama #BuriedHearts, releasing on February 14!

pic.twitter.com/AR46bqb18Y — kdrama diary (@kdramasdiary) January 17, 2025

Park Hyung Sik y Heo Jun Ho protagonizan este K-Drama. (Créditos: SBS Korea)

