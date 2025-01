El K-Drama más visto de Netflix que fue acusado de violar la Ley coreana y glorificar a Norcorea

Netflix es una de las principales plataformas de streaming donde se alojan varios K-Dramas. Estas series coreanas son parte fundamental de la industria del entretenimiento de Corea del Sur y culturalmente son elementos de la Ola Hallyu; sin embargo, algunas de sus historias han sufrido censura en su propio país.

Desde controversias de los actores que afectan la producción, críticas por distorsionar la historia coreana, temas que no son bien recibidos en su sociedad, hasta acusaciones por propaganda de Norcorea, algunos K-Dramas han sido cancelados o censurados en el país de Asia, pero a nivel internacional han tenido gran popularidad.

También hay casos donde algunos dramas coreanos registraron bajos niveles de rating, pero en el extranjero fueron de los más vistos, incluso algunos títulos se han colocado en el top 10 de Netflix a nivel global. Sin embargo, las series del género histórico son las más exitosas entre los surcoreanos, pero las más criticadas por el mínimo detalle.

Y es que, desde las edificaciones, términos para referirse a elementos o personajes de su historia, así como la representación de pasajes de su cultura, Corea del Sur ha suspendido K-Dramas por ser una ofensa a su país, incluso un partido político pidió investigar una producción al considerar que violaron la ley coreana.

Crash Landing On You, el drama coreano que fue acusado por un partido político

"Crash Landing On You", o "Aterrizaje de emergencia en tu corazón", es uno de los K-Dramas más vistos de Netflix. Durante su año de estreno se posicionó entre los diez shos más vistos de la plataforma al nivel de producciones como "Strangers Things". Incluso, la pareja protagonista se casó en la vida real, pues en la serie mostraron una gran química.

Sin embargo, pese a su popularidad a nivel internacional, "Crash Landing On You" fue bastante polémico en el país, pues el drama fue acusado de glorificar a Corea del Norte. En 2020 el Partido Liberal Cristiano acusó a la producción de tvN de glorificar a Norcorea, pues en la trama se presentan personajes de soldados del país enemigo.

El partido político señaló que de acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional no se debe elogiar ningún tipo de organización antinacional que vaya en contra de Corea del Sur, por lo que solicitaron que se investigara a la cadena televisiva detrás del dorama.

Sin embargo, tras presentarse la demanda, la policía declaró en aquel entonces que no habían iniciado alguna investigación en contra de la producción televisiva, pero no había antecedente alguno de un casi similar. "Crash Lading On You" sigue la vida de una joven heredera que, tras sufrir un accidente en paracaídas, termina en territorio norcoreano, donde un general la ayudará a escapar y regresar a salvo a su nación para dar paso a un amor prohibido.

Sigue leyendo:

¿Qué pasó con Jang Geun Suk? Así luce el actor de K-Dramas tras vencer el cáncer

Suga de BTS en México, ¿cuándo y dónde podría presentarse en 2025?