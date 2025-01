Conoce cuáles son los K-Dramas que llegarán a Netflix en enero de 2025 y de qué tratarán

Los K-Dramas o dramas coreanos han ganado fama en los últimos años por sus historias envolventes y personajes bien desarrollados. De hecho, su popularidad ha llevado a Netflix a añadir más y más a su catálogo, pues según un panel realizado en noviembre de 2024, un 80% de los suscriptores globales de la plataforma de streaming ha visto contenido coreano.

En ese contexto, Netflix no se ha quedado atrás este 2025, pues recientemente se dio a conocer todos los K-Dramas que llegarán en este mes de enero a su catálogo. Además, se esperan muchos más estrenos en el año, pero estos serán confirmados mes con mes por la plataforma.

Hasta el momento, se ha confirmado cuatro dramas coreanos nuevos en la plataforma de Netflix: "Trauma Code: Heroes on Call", "When the Stars Gossip", "Sorry Not Sorry" y "Chek In Hanyang", los cuales tendrán entre 8 y 16 episodios, es decir, serán de corta duración.

Netflix agrega más dramas coreanos este mes a su catálogo. (Créditos: Netflix)

¿Cuáles son los K-Dramas que llegarán a Netflix en enero de 2025 y de qué tratarán?

"Trauma Code: Heroes on Call"

Episodios: 8

Género: Drama, Médico

Elenco: Ju Ji Hoon, Choo Young Woo, Yoon Gyung Ho, Ha Young, Jeong Jae Kwang

Fecha de lanzamiento en Netflix: 24 de enero de 2025

Baek Kang Hyuk es un cirujano traumatólogo que ha realizado cirugías en zonas de conflicto a nivel mundial. Seguro de sus habilidades, posee una personalidad firme y agresiva cuando se trata de hacer lo correcto. Un día, inicia su labor en un hospital universitario, donde asume la dirección del equipo de traumatología grave. Sin embargo, este equipo es una espada de doble filo para el hospital, pues, aunque salvan muchas vidas, también generan un creciente déficit financiero para la institución.

"When the Stars Gossip"

Episodios: 16 (quincenal)

Género: Comedia, Romance, Ciencia ficción

Elenco: Lee Min Ho, Gong Hyo Jin, Oh Jung Se, Han Ji Eun, Kim Joo Heon

Fecha de lanzamiento en Netflix: 4 de enero de 2025

Gong Ryong es un médico que está visitando una estación espacial como turista, pero en realidad es el heredero del conglomerado más poderoso de Corea. Ahí, conoce a la comandante Eve Kim, una mujer estricta y perfeccionista que cumple con su primera misión. Pero, rápidamente surgen amor entre ellos y la pareja comienza a enamorarse.

"Sorry Not Sorry"

Episodios: 12 (semanales)

Género: Comedia, Romance

Elenco: Jeon So Min, Choi Daniel, Gong Min Jung, Jang Hee Ryung, Kim Mu Jun

Fecha final de Netflix: 27 de febrero de 2025

Abandonada de la noche a la mañana, Ji Song Yi enfrenta las dificultades de la vida de soltera, como los trabajos a tiempo parcial y el pago de la hipoteca de su casa. Para evitar ser excluida por las mujeres casadas del pueblo, continúa fingiendo ser una esposa felizmente casada.

"Check in Hanyang"

Episodios: 16

Género: Drama, Histórico, Romance

Elenco: Bae In Hyuk, Kim Ji Eun, Jung Gun Joo, Park Jae Chan, Han Jae Suk

Fecha final de Netflix: 9 de febrero de 2025

En Yongcheonru, la casa de huéspedes más prestigiosa de Joseon, el cliente es el rey. Cuatro nuevos pasantes comienzan a trabajar allí. Entre ellos está Lee Eun, un príncipe de Joseon que oculta su verdadera identidad. Hong Deok Soo, quien sueña con ser el gerente general de Yongcheonru, también esconde su identidad y se hace pasar por un hombre. Chun Jun Hwa, destinado a heredar la casa de huéspedes, no muestra interés, pero su padre lo obliga a convertirse en pasante. Por último, Go Soo Ra aspira a ser promovido y contratado como empleado a tiempo completo.

Sigue leyendo:

¡De K-Pop al Juego del Calamar! Los idols que aparecen en la segunda temporada, ¿los conocías?

Lanzan el primer adelanto de la tercera temporada de "El Juego del Calamar", ¿cuándo se estrena?