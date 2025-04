¿No murió en un accidente? Él es Antonio Pedro, fans de Pedro Infante aseguraban que era el actor del Cine de Oro

La muerte de Pedro Infante, una de las figuras más queridas del cine y la música mexicana en la época de oro, está rodeada de mitos. Algunos de sus fans se negaban a aceptar el hecho de que el actor hubiera muerto, por varios años después de su muerte creían que alguien desmentiría la noticia pero fue algo que nunca ocurrió, hasta que en 1983 apareció Antonio Pedro.

Un 15 de abril pero de 1957 se anunció la fatídica muerte de la estrella, noticia que conmocionó a todo México y aunque ya pasaron más de 60 años de aquel hecho, hasta el momento se sigue recordando al ídolo. Pedro Infante murió en un accidente aéreo en Mérida, Yucatán, se dice que su cuerpo quedó irreconocible pero fue identificado por las joyas que llevaba puestas, motivo por el cual nunca se creyó del todo su muerte.

Pedro era piloto aficionado certificado, ese día, viajaba en un avión de carga adaptado para transporte comercial. Despegó desde el aeropuerto de Mérida alrededor de las 8:00 pero a los pocos minutos del despegue, el avión cayó en una zona poblada, estrellándose sobre una casa en el barrio de La Mejorada. El avión explotó al impactar, matando a Infante y a otras personas en de la comunidad.

De acuerdo con los informes, fue difícil reconocer el cuerpo de Pedro Infante por el estado en que quedó tras el accidente. Al parecer, fue gracias a una pulsera con su nombre que llevaba en la muñeca como lograron identificarlo. Su muerte fue confirmada oficialmente ese mismo día.

¿Quién fue Antonio Pedro, el hombre que era idéntico a Pedro Infante?

A lo largo de los años han surgido muchas teorías y rumores que dicen que Pedro Infante no murió realmente. Algunas personas afirmaron haberlo visto años después, pero el público quedó atónito cuando apareció Antonio Pedro en 1983, quien era un hombre idéntico a la estrella del cine de oro, pero no solo el parecido físico era impresionante, también cantaba muy similar a él.

De un momento a otro, el hombre quien se veía de apariencia mayor comenzó a aparecer en programas de televisión, ofrecía conciertos y de su pasado prefería no hablar, algo que alimentó los rumores de que se trataba del mismo Pedro Infante. Antonio se negaba a responder sobre el parecido que tenía el cantante y cuando se le cuestionaba simplemente decía: “yo soy yo y siempre lo he sido y canto las canciones que siempre han sido mías”.

La muerte de Antoni Pedro y un mito sin resolver

Antonio Pedro ganó popularidad rápidamente en varios estados del país y aunque él nunca confirmó ser Pedro Infante, el público que lo seguía, aseguraba que se trataba del actor que supuestamente falleció en 1957. El hombre, quien decía ser originario del norte de México, sin dar datos exactos, mencionó que había nacido en 1917 mismo año que Pedro, por lo que habrían tenido la misma edad.

Antonio dio varias entrevistas a medios de comunicación pero siempre pidió que no se le tocara el tema de Infante y en caso de que se hiciera lo eludía. El hombre desapareció por varios años y no se supo nada de él hasta que en 2013 se dio a conocer que había muerto y con él, un misterio sin resolver, aunque las personas que lo conocieron, decían que no había duda, se trataba del gran Pedro Infante, pero que por motivos desconocidos, no podía confirmar su verdadera identidad.