¿Sabes cuál es el orden correcto para guardar alimentos en tu refrigerador? Aquí te decimos

¿Recuerdas la última vez que te enfermaste del estómago?, ¿recuerdas ese terrible dolor, las náuseas y la urgencia de ir una y otra vez al baño? Seguramente pensaste “algo que comí me habrá caído mal”. Y es muy probable que así fuera, pero, ¿sabías que también es muy probable que te hayas enfermado por no haber guardado bien tus alimentos en el refrigerador?

Solemos pensar que el refrigerador va a mantener en buen estado los alimentos durante mucho tiempo, pero no es así; los que se almacenen en cualquier espacio que no sea el congelador, tendrán un tiempo de vida no mayor a una semana.

Pero hay una manera de ordenar los alimentos que te ayudará a prevenir enfermedades como la intoxicación por alimentos. A través de un video publicado en la plataforma TikTok, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) explica que todos los productos que estén por cumplir su tiempo de vida deben colocarse adelante, en la parte más cercana a la puerta.

Por su parte, los alimentos más frescos deben ir en la parte de atrás, de tal manera que vas a consumir primero lo que está en frente. A esto se le conoce como primeras entradas, primeras salidas.

Evita la contaminación cruzada de alimentos

Al distribuir tus alimentos en el refrigerador, no debes almacenar en una misma área carnes o productos crudos con los que ya están listos para ser consumidos, como jamón, queso o yogurt.

También debes evitar la contaminación cruzada, es decir, la transferencia de microorganismos como bacterias, virus y parásitos desde alimentos crudos o sin desinfectar hacia otros que ya están en condiciones de ser consumidos.

De acuerdo con la publicación de Cofepris, una de las situaciones en las que ocurre contaminación cruzada en los refrigeradores es cuando hay escurrimientos de carnes sobre alimentos preparados, por lo que es recomendable que estos se guarden siempre en recipientes herméticos con tapa.

#COPRISEH te informauD83DuDCE2: La contaminación cruzada es una de las causas más comunes de enfermedad transmitida por los alimentos y se define como la transferencia de microorganismos causantes de enfermedadesuD83EuDDA0, de un alimento a otro, por medio de un vector.uD83EuDEB0#PrimeroTuSalud pic.twitter.com/D0vqWDs83W — COPRISEH (@coprisehgo) February 27, 2025

Lava y desinfecta frutas y verduras antes de guardarlas en el refrigerador

El cajón que ese encuentra en la parte inferior del refrigerador es el espacio destinado a almacenar las frutas y verduras. Antes de guardarlas ahí, Cofepris recomienda lavarlas y desinfectarlas, además de secarlas completamente.