Son los vasos de cristal MÁS USADOS para tomar agua, pero no se recomiendan por una peligrosa y TÓXICA razón

Todo hogar mexicano que se respete tiene en la cocina básicos como ollas de barro, cubiertos con los mangos de madera, una vajilla beige con flores o de talavera y, por supuesto, los vasos de cristal reutilizados de las veladoras, pues estos últimos se han convertido en una forma económica de ir agregando vasos para tomar agua, refrescos, leche o cualquier otra bebida líquida. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si es seguro usarlos?

Aunque parezca que no hay mayor problema en su uso, especialmente después de dejaros remojando con agua caliente para retirar todo rastro de cera, e incluso usar cloro u otros productos dedicados a la limpieza, lo cierto es que en ellos pueden quedar residuos que resulten tóxicos para los humanos y que, por lo tanto, nos enfrentemos a problemas de salud. Así que si tú o en tu familia acostumbran a darles un segundo uso a los vasos después de que sus veladoras se consumieron por completos, te invitamos a conocer más sobre todo lo que hay detrás de esta práctica.

Lo primero y lo más importante es recordar que las velas están hechas de distintos materiales e ingredientes que, por supuesto, no están hechos para el consumo humano y que pueden llegar a quedarse impregnados en el cristal de los recipientes, en este caso, los vasos, entre ellos está la cera, parafina, la mecha, las fragancias y colorantes, tan sólo por mencionar algunas de las sustancias químicas que las componen.

Por lo anterior es que no se recomienda que los vasos u otros recipientes que guardaron la parafina de las velas sean reutilizados para guardar alimentos o líquidos, esto sin mencionar que en algunos casos el calor que se emana de las veladoras puede dañar, sentir o agrietar los materiales de los recipientes y terminar provocando un accidente. Pero aquí te contamos más sobre las peligrosas razones tóxicas por las que no se recomienda el uso de estos materiales, por ejemplo, para almacenar agua.

También puedes usarlos como decoración y no necesariamente para beber agua. (Foto: Pinterest anjlyyyy)

¿Es bueno usar los vasos de las velas?

Si en tu casa acostumbran comprar veladoras en vaso de cristal y después de terminarse la vela usar el vaso como una de las piezas más de la cocina, tienes que saber que no es lo más recomendado ya que este objeto tiene químicos que se pueden quedar en el recipiente, especialmente si no lo lavamos y desinfectamos de la forma correcta. De acuerdo con los expertos, al darles un segundo uso, corremos el riesgo de ingerir químicos de la parafina, los colorantes, las fragancias y otros aceites o sustancias que pueden resultar tóxicos para los humanos.

El sitio especializado en medicina MedlinePlus, revela que la parafina es tóxica y venenosa para los humanos y que la encontramos en las velas u otras ceras; al ingerirlo, aún en cantidades grandes puede ocasionar síntomas como oclusión intestinal, dolor abdominal, náuseas, vómitos, estreñimiento, alergias, hinchazón en la lengua y garganta, además de problemas para respirar. Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas y malestares hay que pedir ayuda médica.

Y si bien todo lo anterior ocurre con altas cantidades de ingesta, en menor también puede ocasionarnos problemas y, cabe destacar, que no es el único problema al que nos podemos enfrentar, ya que de estos vasos de veladoras también se puede afectar el sabor de nuestros alimentos o ser más propensos a contaminarse con bacterias y moho, especialmente si no se limpian de forma correcta, ocasionando así otras complicaciones que requieren de atención médica.

¿Cómo limpiar los vasos de las veladoras?

Para evitar todos los problemas anteriores, siempre que quieras usar los vasos de veladoras, la recomendación es que los limpies a la perfección y revises que no quede rastro de la parafina de la vela o de las etiquetas que acompañan a este producto; asimismo, es fundamental que revises que no estén cuarteados o con grietas, ya que esto es riesgoso para ti y tus seres queridos. Sobre esto último, al pasarlo por alto puedes cortarte la boca y lengua, o sufrir cortaduras en las manos si es que el vaso se vence, pues recordemos que el calor hace más sensible al vidrio. Aprende a limpiar correctamente tus vasos de veladora para darles un nuevo uso. (Foto: Pinterest Cocina Vital)

Es por ello que te compartimos los sencillos pasos que puedes seguir para verificar que sea seguro usarlos, lavarlos y desinfectarlos:

Con un cuchillo retira cuidadosamente toda la cera acumulada; puedes facilitar la tara si antes viertes agua caliente en los vasos para aflojar los residuos. Pon a hervir un litro de agua y agrega uno a uno los vasos cuidando de no quemarte. De tres a cinco minutos bastarán para terminar de retirar el exceso de parafina. Retira y talla con agua y jabón, puedes ayudarte de una fibra para que sea cien por ciento seguro que no haya rastro de la cera. En una cubeta vierte vinagre blanco y deja remojando tus vasos; así terminarás de cerciorarte de tener una limpieza completa. Seca con un servilleta de papel. Al terminar verifica a la perfección que tus vasos estén limpios y sin grietas.

¿Qué hacer con los vasos de las veladoras?

Los vasos de las veladoras no necesariamente tienen que usarse en la cocina para tomar nuestras bebidas favoritas, ya que también se les puede dar un segundo uso de otras maneras, por ejemplo, al usarlos para guardar cosas como brochas de maquillaje, cucharas e incluso hasta para colocar plantas. Asimismo, puedes decorarlos con pinturas y tu decoración preferida para darles un toque más aesthetic.

