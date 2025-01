Capricornio predicción del Tarot: te busca un extóxico entre el 16 y el 25 de enero

Capricornio tu expareja pensé que le iba a ir mucho mejor sin ti, pero vaya sorpresa pues resulta que no es así y ahora pretende regresar contigo.

El tarot ha revelado que un ex de Capricornio quiere regresar a su vida, y será en los próximos días del mes de enero cuando lo buscará, así que prepárate porque entre el 16 y el 25 de enero podría estarte buscando un ex, pero ojo pues es alguien que resultó ser tóxico en tu vida. Es una persona que no te supera pues le gusta todo de ti.

Capricornio a tu expareja no le ha ido muy bien desde que no está en tu vida, es alguien que pensaba que estaría mejor sin ti y evidentemente no fue así, por lo que huyó de tu lado para irse con una persona muy negativa, por lo mismo no lo fue bien y ahora quiere volver a tu lado.

Capricornio, te busca un extóxico

Mira lo que las cartas tienen para ti. Foto: Juliana Tarot

Esa expareja que tuviste Capricornio te vio recientemente y se dio cuenta que todo de ti le encanta, puede ser que incluso de haya espiado y lo que le ve es que eres muy estable en el ámbito económico y no te supera, pues le gusta todo de ti, por lo que está dispuesto a todo para acercarse nuevamente. Está dispuesto a hacer las pases contigo, pero depende de ti que lo hagas.

Cuidado porque se trata de una persona muy tóxica que no te supera, puede tratarse de un acuario, géminis, libra, es un hijo de mami o papi que están acostumbrados a recibir lo que quieren cuando quieren y como tú no caíste entonces están un poco obsesionados contigo, por eso lograste crear una conexión inestable con ellos.

Capricornio, no te vas a quedar a solo, no temas. Vienen momentos felices, aléjate de esta persona, pues al hacerle caso demorarán tus bendiciones, no te conviene quedarte ahí, enfócate en ti, porque estás por conocer a tu alma gemela. Así que ponte alerta porque vienen momentos de ser muy duro y de decir un adiós definitivo para esta persona.

Capricornio, tu expareja no te supera

