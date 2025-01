Géminis predicción del tarot gratis: déjate llevar por el amor verdadero

Contigo o sin ti tengo que seguir avanzando, así piensa géminis sobre el amor, por lo que la de miedo dejarse llevar por el amor.

Este 2025 vienen cambios positivos para ti en el amor y la astróloga Juliana te habla que estás en un momento en el que conocerás a alguien, escorpio o cáncer que te hará sentir de nuevo enamorado, géminis. "Sí te conviene, déjate llevar por la situación", asegura y te aconseja que no los bloquees porque aunque te haya ido mal en el pasado no significa que debas desconfiar en este momento.

Géminis estás temeroso porque en el pasado has sufrido una decepción amorosa, pero ojo pues todo eso ha quedado en el pasado y estás en tu momento de brillar en el amor. Así lo revela el tarot gratis de Juliana para todos los nacidos bajo este signo del zodiaco. Tu predicción del mes de enero dice que te des una oportunidad nueva en el amor.

Géminis, el amor llega de nuevo a tu puerta

Las cartas indican que viene un amor nuevo. Foto: Juliana

Algunos de los géminis viven a la defensiva, ya sea que tengan una relación actual, porque están tratando de hacer que las cosas avancen, aunque tienen dudas de si deben seguir por ese camino o abrirse a una nueva oportunidad. Pero para los géminis que están solteros advierte que crean de nuevo en el amor, pues están recelosos ante la posibilidad de enamorarse de nuevo. No es un momento para encerrarse, sino todo lo contrario, es momento de darse una nueva oportunidad.

Géminis el amor llega a ti, pero no te has dado cuenta.

Algunos de los nacidos bajo el signo de géminis están a la defensiva porque saben que no han tenido la suerte que deseaban en el amor, y las experiencias pasadas no han sido las mejores. Están cansados de dar, pero no te limites por eso, ya que la persona que llegará a ti será un amor bonito, que no tienen nada qué ver con las experiencias pasadas.

Géminis, no te queda de otra más que seguir avanzando

