Pasan 25 candidatos en Fiscalías especializadas de CDMX a la siguiente ronda del proceso

Tras realizar las entrevistas a todos los candidatos a ocupar la titularidad de la Fiscalía en Combate a la Corrupción y la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales, el Consejo Judicial Ciudadano votó como elegibles a 25 perfiles que podrán realizar los exámenes de confianza y así ser considerados para formar parte de las ternas que serán entregadas a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Los preseleccionados para la siguiente fase de la Fiscalía en Combate a la Corrupción fueron César Silva Mejía, Nicolás Jerónimo Alejo, José Eduardo Ortiz Ortega, Adonaí Carreón Estrada, Antonio Velasco Arguello, José Gerardo Huerta Alcalá, Gustavo García Arias, Jorge Alberto Diazconti Villanueva, Luz Adriana Mercedes Greaves Muñoz y José Luis Díaz de León Sánchez.

¿Quiénes quedaron en el proceso para Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales?

En tanto, para la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales quedaron Daniel Díaz Cuevas, Marcial Manuel Cruz Vázquez, Miguel Ángel Vera Martínez, Maribel Lima Romero, Raymundo Guzmán Corroviñas, Oscar Flores Molina y Daniel Osorio Roque.

Así como Omar Hernández Cruz, Abraham Yamshid Cambranis Pérez, Beatriz Mejía Ruiz, Marisol Jiménez Martínez, Edgard Delgado Aguilar, Joana Vanesa Guzmán Quintanar, Roberto Jesús Vargas Contreras y Aldrin León Zenteno, mientras que Sofía González Torres queda pendiente.

Descartan a candidatos de Fiscalías de Combate a la Corrupción y de Delitos Electorales

Al respecto, Jorge Nader Kuri, presidente del Consejo Judicial Ciudadano dijo que, el candidato Luis Alberto Esquivel Ramírez fue calificado como no elegible al no cubrir los requisitos establecidos en la convocatoria; la candidata Jasmín Vera Aguilar declinó a continuar con el proceso de selección, y quedó pendiente la entrevista de la aspirante Sofía González Torres, ya que aún no fenece el término para entregar el requerimiento faltante, pero sí se someterá a los exámenes de control y confianza.

Explicó que tras revisar los antecedentes profesionales de las personas elegibles, sus perfiles, su participación en el proceso y las entrevistas, se decidió que todos los candidatos y candidatas que han sido entrevistados sean preseleccionados a la siguiente etapa, que es la certificación y control de confianza, mismos que serán aplicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la gestión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

