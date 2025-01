Mariana Ochoa niega enemistad con Érika Zaba y confirma con quién sí tiene un conflicto

La cantante y actriz Mariana Ochoa hizo frente a las recientes declaraciones de su excompañera Lidia Ávila, quien negó que los OV7 estuvieran divididos, aunque sí coincidió con ella con respecto a que actualmente era imposible pensar en un reencuentro de la banda pop.

A pesar de que Ochoa ha mencionado en otras entrevistas que ya no desea hablar del grupo que la catapultó a la fama, en esta ocasión decidió aclarar cómo se lleva con los demás integrantes del exitoso conjunto musical, recalcando que solo con Ari Borovoy tiene fuertes diferencias.

“Lidia es este muy coherente, muy aterrizada, no sé por qué la gente de los medios cree que nadie se habla con nadie, no, no, no, como les dije, yo en específico, yo me llevo con todos, hay una persona con la que no, pero en realidad, pues son muchos años, hay mucho cariño de por medio, hay una excelente relación”, dijo Ochoa.

Mariana Ochoa niega conflicto con Érika Zaba

De la misma manera, Mariana negó a las cámaras del programa Hoy que los miembros de la extinta agrupación estuvieran divididos. “No, no, no es de que soy del bando a y del bando b, y entonces me paso a este otro, no, no, no, pues hay quien se llevaba más con algunos, otros menos, pero a ver, si hubiera bandos, yo no me llevaría con todos, ¿me explico? No hay bandos, eso no es verdad”, declaró.

Conjuntamente, la famosa aprovechó el momento para negar la versión que asegura que Érika Zaba traicionó su amistad.

“Nos ha recibido a todos en su casa desde el nacimiento de Emiliano, que fue en la pandemia. Solo en un momento que estábamos atravesando con un problema, este, por un problema justo con la persona con la única que no me llevo”, aclaró.

Finalmente, ante la pregunta directa sobre si se mantiene en su dicho de que con la persona que tiene diferencias es Ari Borovoy, Mariana puntualizó: “Es correcto, nada más”.