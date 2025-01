PRI Y Morena se enfrentan por respaldo a Claudia Sheinbaum

En la Cámara de Diputados se dio un enfrentamiento verbal entre líderes parlamentarios por los posicionamientos ante las amenazas de Donald Trump y el cierre de filas en torno al gobierno de Claudia Sheinbaum.

El primero en lanzar la piedra fue el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, quien calificó de mezquinos y traidores, a las fracciones parlamentarias del PAN y PRI, por negarse a firmar un acuerdo de unidad en favor de la titular del ejecutivo federal y en defensa de la soberanía nacional.

“Luego se quejan porque los llamamos traidores a la patria; ellos son cuando no votaron los apoyos sociales cuando no votaron la reforma eléctrica y ahora al regatear este apoyo se convierten en traidores a la patria”, señaló.

En su mensaje en el marco de los “Diálogos por la Prosperidad y Justicia Social” que se celebró en el estado de Durango, Gutiérrez Luna expresó que el PRI y el PAN prefirieron caer en la mezquindad que solidarizarse con el gobierno federal con el acuerdo que respalda a Sheinbaum Pardo, en defensa a los migrantes y en defensa de la soberanía nacional.

“Ya al final el PRI y el PAN no acompañaron este documento en su mezquindad ellos haciendo cálculos para obtener dividendos políticos en realidad significa haberles dado la espalda a 40 millones de mexicanos”, expresó.

En respuesta, el coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira, indicó que son inaceptables las expresiones del presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, porque para ellos, lo primero es la patria y no es polarizando, y menos desde su cargo, como

“El adjetivo de traidor no está bien en la boca de quienes somos paisanos, pero mucho menos de quien debe de llamar a la unidad de la Cámara. Esa afirmación nos puede convertir, porque eso somos, adversarios políticos, en enemigos, y recuerde que no hay enemigo pequeño”, precisó.

Moreira Valdez insistió que en el PRI quieren profundamente a México. Reconoció que en el pasado han cometido errores, pero lo han aceptado y no han tenido la arrogancia que tiene Morena.

“Hoy, no tenemos el pecado de ustedes, el de la arrogancia, el de la soberbia, el de quererse asumir como los conductores únicos de una nación. El país requiere de la unidad, y esta, se da en el diálogo, en la diversidad política, en la pluralidad, en el respeto. Hago un llamado a la mayoría para que haga lo que predica, qué si quiere unidad, ¡escuche! ¡atienda! Que no se apoderé de lo que el pueblo no le dio”, expuso.