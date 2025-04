Un vaso de esta bebida natural te ayudará a limpiar y desintoxicar los riñones

Los limones son una fuente muy rica fuente de vitamina C, un poderoso antioxidante para el cuerpo, son ricos en flavonoides, compuestos que ayudan a mejorar la salud y combatir enfermedades. Aunque un solo vaso no parece proporcionar muchos nutrientes, en realidad tiene un poderoso poder, y es que te ayudará a limpiar y a desintoxicar los riñones, pero no solo eso, también previenen cálculos renales.

Según un artículo del medio especializado en medicina, Medical News Today, los antioxidantes que tienen los limones son compuestos que ayudan a proteger las células del cuerpo del daño. Al reducir el daño celular, los antioxidantes reducen el riesgo de muchas condiciones médicas, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y cáncer.

Si bien, es un hábito que proporciona beneficios y puede ser un complemento útil para la salud renal, no sustituye tratamientos médicos. Es importante consultar a un profesional de la salud antes de incorporarlo regularmente a tu dieta, sobre todo si tienes alguna enfermedad crónica o degenerativa.

Beber agua con limón puede incentivar una mayor ingesta de líquidos, lo cual es esencial para la función renal. Una hidratación adecuada ayuda a eliminar sodio y toxinas de los riñones, reduciendo el riesgo de enfermedad renal crónica. Estos beneficios junto a una alimentación saludable harán que tu salud mejore.

Beber agua con limón puede incentivar una mayor ingesta de líquidos, lo cual es esencial para la función renal | Foto: Freepik

De acuerdo con el medio antes citado, los antioxidantes y flavonoides en los cítricos pueden mejorar la salud del corazón y los marcadores de salud metabólica, incluyendo la tolerancia a la glucosa, la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de las grasas. Además, aunque el limón es ácido, tiene un efecto alcalinizante tras ser metabolizado, lo que equilibra el pH corporal y reduce la carga de trabajo de los riñones.

A su vez, gracias a los flavonoides presentes en los limones, hay una impresionante respuesta en la prevención de cáculos renales. Un estudio publicado en PubMed encontró que pacientes tratados con limonada durante un promedio de 44.4 meses mostraron un aumento significativo en los niveles de citrato urinario, lo que sugiere un efecto preventivo contra los cálculos renales.

Los cítricos pueden mejorar la salud del corazón y los marcadores de salud metabólica | Foto: Freepik

¿Cómo consumirlo?

Mezcla el jugo de medio o un limón fresco con un vaso de agua tibia o a temperatura ambiente, la National Kidney Foundation recomienda consumir 120 ml de jugo de limón concentrado diluido en agua. Puedes agregar un toque de hierbabuena o romero, esta bebida tiene beneficios en cualquier hora del día, sin embargo, al hacerlo en la mañana puede estimular la función renal y mejorar el equilibrio del pH corporal.

Bebe un vaso de agua con limón por la mañana en ayunas y repite una o dos veces más durante el día, especialmente después de tus alimentos. Evita el consumo excesivo, ya que puede causar molestias gastrointestinales o afectar el esmalte dental. Se recomienda enjuagar la boca después de tomarlo.