Productores de melón abren las puertas a connacionales deportados de Estados Unidos

Productores de melón “gota miel”, en la Huacana, Michoacán podrían apoyar con hasta 3 mil empleos para connacionales que sean deportados de los Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump a la presidencia.

En conferencia en donde se dieron a conocer detalles de la décimo tercera edición de La Feria del Melón, acompañados de diputados federales del Partido del Trabajo, Ulises Sánchez de la empresa Cuyucú expuso que actualmente cuentan con una plantilla de mil 500 empleos directos, pero se podría ampliar la zona de cultivo para otorgar oportunidades laborales a los paisanos, en caso de ser repatriados.

“Andamos en los mil 500 empleos de forma directa, de ahí pensamos que por lo menos, son tres integrantes de cada uno de estos empleados, dentro de los socios productores también igual. Entonces si nosotros lográramos incrementar aún más la superficie de siembra, pues podemos recibir otras dos mil 500, tres mil gentes más en este trabajo que se ocupa mucha labor”, expresó.

Comentó que desde que se siembra la semilla, se ocupan un promedio de 50 personas por hectárea, después sigue la limpia y el calzado de la fruta para terminar con la cosecha, aunque destacó que el problema que tienen es el de la falta de agua en la región.

“Se han tenido que ir porque el agua que no nos ha estado alcanzando por cuestión de que hay puros canales abiertos, son de tierra y por ahí estamos haciendo solicitudes para que empecemos a entubar los canales principales y llegar también a los canales secundarios para poder aumentar producción. Tenemos terreno, tenemos tierra y lo más importante es que tenemos muchas ganas para seguir trabajando en este cultivo. Ganas hay, tierras hay, no más no falta el agua”, expuso.