Familia del activista José Pelayo pide justicia a 10 meses de su desaparición

A diez meses de la desaparición de José Gabriel Pelayo, activista y fundador del Consejo Popular de Chinicuila, su familia exigió a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) resultados de las investigaciones, pues hasta ahora no ha habido avances para dar con el paradero de quien se desempeñaba como maestro rural.

Yulisa Pelayo, hija de la víctima recordó que su padre desapareció el 19 de marzo de 2024 en Coalcomán, y debido al contexto de inseguridad que se vive en su comunidad, Coahuayula, en Chinicuila, considera que detrás de la desaparición podría estar involucrado el crimen organizado.

Y es que, el maestro Pelayo jugaba un papel relevante dentro de su localidad, al ser mediador en los conflictos comunales y divulgador de conocimientos entre los niños, jóvenes y los habitantes, en general.

“Estos meses han sido complicados, pero no se puede hacer más, estamos con las manos atadas, no podemos investigar por nuestra parte, porque eso implicaría poner nuestra vida de por medio y no queremos perder a un miembro más de nuestra familia y tampoco un miembro más de nuestras comunidades. La fiscalía dice que siguen investigando, aunque no hay respuestas”, lamentó la hija del ambientalista.

El maestro Pelayo jugaba un papel relevante dentro de su localidad. Foto: Charbell Lucio

Comunidad bajo el acecho de criminales

Yulisa Pelayo expuso que su comunidad, vive bajo el acecho de criminales que intentan apoderarse de ese territorio y despojar a las familias, para ello los delincuentes han recurrido a estrategias que mantienen en vilo a los comuneros, tales como lanzamientos de explosivos, colocación de minas terrestres y ataques a viviendas.

“Todos los días se vive al límite, no sabemos cuándo va a ser el último, no sabemos si mañana estaremos. En este momento incluso está siendo atacada una parte, no podemos salir de la comunidad porque en un tramo carretero que da acceso a la costa están disparando a las personas que intentan pasar”, denunció.

La joven consideró que las agresiones cada vez son más agresivas y ya no son en únicamente contra de la policía comunal, sino en contra de la población, incluidos niños y menores de edad.

Ante este panorama, familias de comunidades como La Laguna, han sido desplazadas por caminos que tampoco son seguros, pero son la única alternativa para resguardarse.



A nombre de su familia exigió a la FGE que intensifique su trabajo y de resultados en torno a la desaparición de José Gabriel Pelayo, y a las autoridades estatales y federales pidió que ingresen y tomen el control de la seguridad para evitar que dicho grupo delictivo se apodere de los poblados de Chinicuila.

