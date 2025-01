Buscan a María Virginia Gutiérrez; salió del baño en el Bosque de Chapultepec y desapareció

María Virginia Gutiérrez Juárez, de 59 años, desapareció tras salir del baño en el Bosque de Chapultepec en la alcaldía Miguel Hidalgo. La mujer había llegado a la Ciudad de México desde Comala, Chiapas, para pasar las fiestas de fin de año en la capital del país.

De acuerdo con la hija de la desaparecida identificada como Leslie García Torre, los hechos ocurrieron el pasado 2 de enero a las 15:30 horas, tras terminar de comer se dirigieron al sanitario. María Virginia entró primero al baño y después Gabriela, pero en la salida se percató que su mamá ya no estaba luego de haber salido antes que ella.

“El policía de ahí del baño estaba evacuando a mucha gente porque había fila, supongo que a la hora que entré ella salió. El policía la evacuó, cuando yo salí no estaba ella”, relató Leslie García.

Buscan a María Virginia Gutiérrez, de 59 años. Foto: Fiscalía CDMX

En entrevista con Foro TV, comentó que había llevado a su madre al Bosque de Chapultepec para conocer el Castillo, sin embargo, de un momento a otro desapareció.

Al salir y ver qué su mamá no se encontraba, preguntó a sus familiares con los que visitó el Bosque de Chapultepec si la habían visto, pero estos dijeron que no. Ante ello, volvió al baño para ver si seguía ahí, pero no estaba.

En ese momento, sus familiares comenzaron a dispersarse en el bosque para buscarla, pero no la encontraron. Desde ese día, sus familiares la han buscado en toda la ciudad. Sin embargo, también denunciaron que han sido víctimas de estafadores.

Fiscalía de la CDMX emite ficha de búsqueda

Fiscalía de la CDMX emitió una ficha de búsqueda de María Virginia Gutiérrez Juárez en donde dice que desapareció el 2 de enero en la primera sección de Chapultepec. En su descripción el folleto indica que la mujer es de tez blanca, mide 1.60, es de cara redonda y ojos de color café claro.

Como señas particulares, la ficha indica que el día de su desaparición tenía el cabello teñido de color borgoña, cuenta con una cicatriz en ceja derecha, cicatriz quirúrgica en ambos brazos, dos lunares abultados en el cuello, pecas en dorso de las manos. Asimismo, viste una blusa negra de manga larga, pantalón flojo de color morado y tenis.

Ficha de búsqueda de María Virginia Gutiérrez Juárez. Fiscalía CDMX

