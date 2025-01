Tráiler volcado en La Pera provoca cierre vial en la México-Cuernavaca

El conductor de un tráiler perdió el control y volcó su unidad sobre el muro de contención de la autopista México-Cuernavaca, a la altura de la curva conocida como La Pera, aproximadamente a las 06:00 horas de este jueves 23 de enero de 2025. El accidente provoca el cierre de esa vía en ambos sentidos.

Agenda de movilizaciones para HOY jueves 23 de enero de 2025

BOMBEROS JUBILADOS

HORA: 09:00

LUGAR: Ángel de la Independencia.

RUMBO A: Zócalo de la Ciudad de México

MOTIVO: Exigen el aumento de sus pensiones y en defensa de sus derechos.

COLECTIVO FEMINISTA LIBRES Y COMBATIVAS E IZQUIERDA REVOLUCIONARIA.

HORA: 09:30 hrs

LUGAR: Salas de oralidad del Poder Judicial en Dr. Lavista # 114 Col. Doctores Alcaldia Cuauhtemoc CDMX.

MOTIVO: Exigen vinculación a Proceso en contra de Patricio "N" por el delito de violacion y justicia para "NAT".



COALICIÓN DE SINDICATOS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.

HORA: 11:00

LUGAR: Palacio de Bellas Artes.

MOTIVO: En contra de la mala gestión por parte del área de Administración y Finanzas, por no hacer el pago retroactivo de las prestaciones no indexadas al salario 2024



ASAMBLEA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA SECCIÓN IX DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (CNTE).

HORA: 11:00

LUGAR: Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

MOTIVO: Asamblea presencial de jubilados y pensionados, en la que hablarán sobre las políticas neoliberales en el ISSSTE; así como con respecto a la petición de una mejora integral de todos los servicios de salud.



ESTUDIANTES ORGANIZADOS DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA No. 2 “ERASMO CASTELLANOS QUINTO”.

HORA: 11:00

LUGAR: Escuela Nacional Preparatoria No. 2 “Erasmo Castellanos Quinto” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Av. Río Churubusco No. 1418, Col. Carlos Zapata Vela, Alc. Iztacalco.

MOTIVO: Exigen a las autoridades educativas la creación de un apoyo nutricional para 100 estudiantes de bajos recursos, de manera que puedan seguir sus estudios sin bajar su rendimiento por precariedad y desnutrición.



OBSERVATORIO CIUDADANO NACIONAL DEL FEMINICIDIO (OCNF).

HORA: 11:30

LUGAR: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa.

MOTIVO: Exigen justicia para víctima de intento de feminicidio y que el presunto agresor sea vinculado a proceso penal.



COLECTIVO “LEOPARDOS NEGROS”.

HORA: 12:00

LUGAR: Escuela Nacional Preparatoria No. 8 “Miguel E. Schulz” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Av. Lomas de Plateros y Francisco de P. Miranda, Col. Merced Gómez, Alc. Álvaro Obregón.

MOTIVO: Se reunirán para acudir en apoyo a la “Asamblea Estudiantil” que llevarán a cabo los Estudiantes Organizados de la Escuela Nacional Preparatoria No. 2 “Erasmo Castellanos Quinto”, en la cual informarán sobre el destino de su paro estudiantil.



SOBREVIVIENTES DE FEMINICIDIO.

HORA: 12:00

LUGAR: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa.

MOTIVO: Exigen justicia para víctima de intento de feminicidio, así como sentencia en contra del presunto responsable, quien presentó un amparo ante el Octavo Tribunal, lo que derivo en dejar sin efectos la condena en su contra, así como la reposición del juicio de seguimiento.

Sigue leyendo

¿Qué pasó en la Línea 9 del Metro? Estas son las alternativas viales por retrasos en el sistema

Pide un préstamo de 5 mil pesos por Facebook y termina pagando 400 mil; pierde todo, balean su casa y lo golpean