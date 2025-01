¿Justicia para Fofo Márquez?: el "Niño Millonario" pide apoyo para su audiencia tras quedarse sin abogados

El creador de contenido Rodolfo "N", mejor conocido en redes sociales como "Fofo", nuevamente ha causado indignación entre los internautas. Y es que, mientras el también apodado "Niño Millonario" enfrenta una nueva audiencia por el delito de feminicidio en grado de tentativa contra Edith "N", miembros de su equipo han usado sus cuentas de Instagram para pedir apoyo para el infuencer, esto con el hashtag "Justicia para Fofo".

La audiencia de Rodolfo "N" está prevista para el pasado 16 de enero, pero sus abogados no asistieron, por lo que la fecha se movió al presente lunes 20 de enero. En este sentido - y tras el abandono de su equipo legal - un grupo de personas que apoyan al influencer han utilizado las redes sociales del "Niño Millonario" para convocar a una movilización a su favor a las afueras del Penal de Barrientos, donde Fofo permanece recluido.

Fue el hermano de Fofo, un joven identificado como Rodrigo Márquez, quien reactivó las cuentas oficiales del "Niño Millonario" y publicó un video para exigir "justicia" por el creador de contenido. En su grabación, Rodrigo comentó que no le parece justo lo que está viviendo su hermano, pues aseguró que Rodolfo "N" actuó de forma honesta al no escapar del país y enfrentar a las autoridades por el delito que cometió contra Edith "N".

Hermano de Fofo pide que el delito sea reclasificado a lesiones

Han pedido justicia para el influencer. Foto: @mr.fofomqz.

"Desgraciadamente no se quiere hacer justicia. Me gustaría creer que México es un país honesto, donde no se aprovechan de casos mediáticos. Porque eso (la golpiza de Fofo contra Edith "N") no fue feminicidio en caso de tentativa (...) está comprobado que él jamás quiso acabar con su vida (la de la víctima) y miles de abogados lo saben. Cualquier persona que estudie derecho, o sepa de leyes, saben que el delito cometido es lesiones", dijo Rodrigo Márquez en su video.

El hermano del influencer agradeció el apoyo que ha estado recibiendo por parte de marcas y seguidores de Fofo: "sé que son personas de bien y tienen inteligencia". Añadió que él también espera que se haga justicia y durante las próximas semanas seguirá compartiendo lo que su familia ha estado viviendo desde que el "Niño Millonario" fue detenido y acusado por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

¿Qué fue lo que Fofo le hizo a Edith "N"?

El hermano del fofo marquéz acaba de publicar un video en TikTok sobre el juicio de su hermano y su preocupación de la sentencia que me parece muy necesario analizar. uD83DuDC47 pic.twitter.com/ZcKjeO9Fq0 — Leslie I. Jiménez (@Les_IJU) January 20, 2025

Rodolfo "N" fue arrestado el pasado 4 de abril de 2024, luego de que fue señalado por la brutal golpiza que sufrió una mujer en el municipio de Naucalpan. De acuerdo con información del caso, el creador de contenido atacó a Edith "N" el mes de febrero del año pasado, luego de que ambos tuvieron un percance vial dentro del estacionamiento de una plaza comercial en el Estado de México.

La víctima ha resaltado que Fofo la golpeó en repetidas ocasiones, hasta dejarla tirada en el piso y con severas lesiones internas y externas. Por este crimen, el influencer fue recluido en el Penal de Barrientos y enfrenta cargos por el delito de feminicidio en grado de tentativa; en caso de que el "Niño Millonario" sea encontrado culpable por este delito podría enfrentar una pena de hasta 48 años de cárcel.

