Se registra incendio en predio de Río de la Loza; no se reportan personas lesionadas

El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó a través de sus redes sociales que al momento se movilizan unidades del servicio de emergencia que se dirigen a Rafael Lucio, a la altura de Avenida Dr. Río de la Loza, por reporte de incendio.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas por el incendio, y las autoridades no han dado a conocer más información, sin embargo, se pide a la ciudadanía en general, permitir y facilitar los trabajos de las unidades de emergencia. No se sabe el tamaño de los posibiles daños pero se espera que el fuego sea contenido lo más pronto posible.

Autoridades advierten de una alarma de incendio

Créditos: OVIAL CDMX

¿Qué hacer en caso de incendio?

Los incendios son emergencias que pueden ocurrir de forma inesperada, ya sea en casa, el trabajo o espacios públicos. Saber cómo reaccionar ante esta situación puede marcar la diferencia entre salvar vidas o sufrir daños irreparables. A continuación, te compartimos una guía con las medidas esenciales que debes tomar en caso de incendio.

Mantén la calma y actúa rápidamente. La primera regla ante un incendio es evitar el pánico. Aunque es natural sentirse abrumado, mantener la calma te permitirá tomar decisiones rápidas y efectivas. Identifica la ubicación del fuego y evalúa si puedes evacuar de manera segura.

Alarma y evacuación inmediata. Si detectas humo o fuego, activa las alarmas disponibles o avisa a las personas cercanas. Sal de inmediato del lugar siguiendo las rutas de evacuación previamente establecidas. Recuerda no intentar recuperar objetos personales; tu seguridad es lo más importante. No uses los elevadores en edificios. Siempre opta por las escaleras para salir.

Cúbrete del humo. La mayoría de las muertes por incendios no son causadas directamente por las llamas, sino por la inhalación de humo. Si hay humo en el lugar, agáchate y desplázate lo más cerca posible del suelo, donde el aire es más limpio. Usa un pañuelo húmedo para cubrir nariz y boca.

Llama al número de emergencia 911 en caos de emergencia

Créditos: Archivo El Heraldo de México

No abras puertas sin verificar. Antes de abrir una puerta, toca el pomo con el dorso de la mano. Si está caliente, no la abras, ya que podría haber fuego al otro lado. Busca otra salida o señala tu ubicación para pedir ayuda.

Llama a los servicios de emergencia. Tan pronto como estés en un lugar seguro, llama al 911 o al número local de emergencias. Proporciona detalles claros, como la dirección del incendio, y sigue las instrucciones que te den.

Ayuda a otros, pero con precaución. Si puedes, asiste a personas vulnerables, como niños, adultos mayores o personas con discapacidades. Sin embargo, nunca pongas en riesgo tu propia seguridad.

Prevención: la mejor defensa. Evitar incendios es posible mediante medidas preventivas. Asegúrate de contar con detectores de humo, extinguidores funcionales y rutas de evacuación señaladas. Realiza simulacros periódicos en tu hogar y lugar de trabajo.

Sigue leyendo:

Fecha exacta en que inicia la temporada de calor en México este 2025

Con 46.1 kilómetros y 76 estaciones, así será la Línea 0 del Metrobús de la CDMX

LA