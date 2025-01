Víctima de Fofo Márquez revive la golpiza tras segunda audiencia del influencer: "no pude mirarlo a los ojos"

La tarde del pasado martes 14 de enero se llevó a cabo la segunda audiencia del juicio oral contra el influencer Rodolfo “N”, mejor conocido como “Fofo” Márquez, quien es acusado por tentativa de feminicidio, tras haber golpeado salvajemente a una mujer identificada como Edith "N". El crimen ocurrió el pasado mes de febrero de 2024 dentro del estacionamiento de una plaza comercial en el municipio de Naucalpan, en Estado de México.

Según la información del caso, el día de los hechos el creador de contenido estaba estacionado en una plaza comercial, donde la víctima chocó contra su vehículo. Edith "N" ha comentado - ante medios de comunicación - que ella se disculpó por el accidente, pero cuando pretendía llamar al seguro de su vehículo fue interceptada por Fofo, quien la golpeó en repetidas ocasiones, hasta que otras personas intervinieron y lo separaron de la mujer.

Ahora, el también apodado "niño rico" se encuentra acusado por el delito de tentativa de feminicidio, por el cual podría alcanzar una pena de hasta 48 años de prisión. En esta segunda audiencia del juicio oral en contra de "Fofo" Márquez, los abogados de la víctima presentaron evidencias en contra del influencer, para ello participaron peritos, especialistas médicos y siete testigos, con los cuales la defensa planea sustentar sus acusaciones.

¿Qué dijo Edith "N" tras salir de la audiencia contra Fofo?

El influencer es acusado por tentativa de feminicidio. Foto: @videoforense

De igual manera, Edith "N" dio su declaración de los hechos, para la cual pidió estar a solas con el influencer y el juez. Medios de comunicación informaron que el testimonio de la mujer duró más de dos horas y los abogados del imputado le hicieron más de 70 preguntas, mismas que aparentemente causaron molestia a la víctima.

"Tengo problema de implantes, al momento de la patada empeoró me ha traído consecuencia, me siento mal por lo que vivimos el día de ayer, la abogada fue muy dura, a ella también le pudo pasar (lo que a mí) en la calle”, sentenció la mujer al ser cuestionada luego de salir de la audiencia oral. "Fue algo difícil ver las fotografías. Se me sale la lágrima. Las veo ahora y dimensiones el tamaño de los hematomas. Tuvieron que sacar personas (de la sala) porque yo tenía hasta en mis glúteos hematomas”, agregó.

¿Qué pena podría recibir Fofo Márquez?

El influencer lleva 9 meses en prisión. Foto: FGJ.

Fue en noviembre del 2024 cuando el creador de contenido Rodolfo "N" rechazó la posibilidad de un juicio abreviado; rechazando así la posibilidad de que se le impusiera una pena mínima de 11 años de prisión. Al negarse al juicio abreviado, el Ministerio Público podría solicitar una sentencia de hasta 48 años de cárcel para Fofo, esto en caso de ser encontrado culpable por el delito de tentativa de feminicidio contra Edith "N".

Fofo Márquez se dio a conocer en redes sociales por compartir contenido sobre su estilo de vida y los lujos que lo rodeaban; en sus videos era usual verlo derrochando dinero, con autos deportivos y alcohol. Sin embargo, desde hace más de nueve meses permanece recluido dentro del Penal de Barrientos, ubicado en el municipio de Tlalnepantla de Baz.

