Adrián Marcelo le pide perdón a Gala Montes: “Nunca ha sido mi intención hacerte daño”

Adrián Marcelo se ha convertido en uno de los participantes más odiados de “La Casa los Famosos México” por los constantes ataques a sus compañeros, sobre todo contra Gala Montes al burlarse de su depresión en medio de una acalorada discusión. Aunque horas antes había lanzado amenazas, este lunes el influencer se mostró arrepentido y le pidió disculpas a la actriz admitiendo que había cometido un error grave.

Adrián Marcelo le pide perdón a Gala Montes

Luego de la gala de eliminación en la que Luis “Potro” Caballero abandonó la competencia, Adrián Marcelo confrontó nuevamente a Gala Montes y Arath De la Torre lanzando amenazas y pidiendo que tomaran distancia entre ellos. Pese a eso, momentos después el youtuber se mostró arrepentido y solicitó una charla a solas con la actriz para pedirle disculpas.

Adrián Marcelo le pide perdón a Gala Montes. Foto: IG @galamontes

“Lo único que quiero transmitirse es que no paso por alto lo que tienes (…) No medí las consecuencias en ese momento que lo hiciste muy bien con Briggitte y te lo admiro, esas son las partes que digo ‘qué ching**’ porque si mar está unido en gran parte es por ti (…) Eres una gran mujer, con una historia que siento que muchas jovencitas, mujeres, se pueden identificar con el valor de las cosas que haces y me pareces atractiva, en el sentido de que es difícil estar enojado con una persona que irradia cosas chidas”, dijo el influencer.

Adrián Marcelo le pidió a Gala Montes hacer "borrón y cuenta nueva" para mejorar su convivencia en el programa: “Te ofrezco una disculpa, lo que te dije ayer en el posicionamiento… también te pido una disculpa, no quiero olvidar que tengo una esposa, que vengo de una mujer, que tú eres una gran mujer y por eso has llegado hasta donde estás. Si alguien merece estar aquí eres tú, con todo el derecho del mundo, en verdad lo pienso, eres muy talentosa, lo digo de corazón”.

Adrián Marcelo también le pide perdón a Arath de la Torre

Aunque Adrián Marcelo no sólo se mostró arrepentido por las declaraciones contra Gala Montes, pues la mañana de este lunes también le pidió perdón a Arath De la Torre por la manera en la que se dirigió a él durante una discusión previa. El repentino cambio en la actitud del youtuber dividió opiniones en redes sociales, donde algunos usuarios lo apoyaron y otros aseguran que no les genera confianza.

“Me enseñas, eres un maestro, estás siendo un maestro para mí y espero darle vuelta a lo que sucedió. Gracias por ser así y perdón por ser así (…) Los estaba acumulando, estaba jugando algo que me estaba haciendo daño. No está bien y soy muy empático con todo lo que has vivido. Era un tema de querer mostrar un Adrián de ‘yo también puedo’ y no está bien medirse así con alguien como tú que admiro mucho”, dijo Marcelo.